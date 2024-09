Ảnh hưởng bão số 3: Sạt lở đất ở Sa Pa khiến 7 người tử vong 08/09/2024 19:30

(PLO)- Cơn bão số 3 đi qua để lại hậu quả nặng nề đối với nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có các tỉnh miền núi phía Bắc. Thị xã Sa Pa có 7 người tử vong do sạt lở đất.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 8-9, thị xã Sa Pa có 7 người chết (xã Mường Hoa: 6 người, xã Thanh Bình: 1 người) do sạt lở đất, mưa to; 7 người bị thương; 1 người mất tích (xã Thanh Bình).

Vụ sạt lở đất ở Sa Pa trưa ngày 8-9. Ảnh: LC

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to. Theo báo cáo của UBND thị xã Sa Pa, vào khoảng 13 giờ ngày 8-9 tại thôn Thào Hồng Dến 2, xã Mường Hoa xảy ra sạt lở đất, đá với khối lượng lớn từ trên núi cao tràn xuống khu vực dân cư.

Vụ sạt lở làm vùi lấp 4 nhà của 4 hộ dân với 26 nhân khẩu, bước đầu cơ quan chức năng xác định có 4 người tử vong gồm: Vàng Thị Mảo, sinh năm 1956, Giàng Thị Chú, sinh năm 1999, Châu Gia Hưng, sinh năm 2023, Vàng Văn Viên, sinh năm 2024, đều trú tại xã Mường Hoa.

4 người chưa rõ danh tính mất tích và 9 người bị thương đã được sơ cứu kịp thời tại bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa (Hiện nay sức khoẻ ổn định). Những người thân còn lại đã được di chuyển đến nơi trú tránh an toàn.

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có mặt tại xã Mường Hoa chỉ đạo khắc phục sạt lở đất.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai thăm hỏi nạn nhân của vụ sạt lở đất tại Sa Pa. Ảnh: LC

Tại tỉnh Yên Bái, mưa lũ khiến 1 người tử vong, 439 nhà bị thiệt hại, trong đó 1 nhà ở huyện Yên Bình bị sập đổ hoàn toàn; 1 nhà huyện Mù Cang Chải bị hư hỏng nặng; 13 nhà huyện Trạm Tấu bị sạt lở, taluy ảnh hưởng. Có 269 nhà phải di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn.

Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng trên 610 ha, trong đó diện tích lúa bị thiệt hại, ảnh hưởng là 532 ha; diện tích ngô, rau màu bị thiệt hại trên 57 ha. Nhiều tuyến đường giao thông liên tỉnh, liên huyện, liên xã bị sạt lở, ngập lụt gây ách tắc giao thông… Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai khoảng 15 tỉ đồng.

Chiều 8-9, ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Yên Bái.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra công tác ứng phó với thiên tai tại Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà. Ảnh: Báo Yên Bái

Phó Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Yên Bái đã chủ động bố trí người, vật tư, phương tiện để tổ chức đảm bảo, khắc phục hệ thống giao thông; quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; thực hiện tốt phương châm ‘4 tại chỗ”.

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã chia sẻ đối với gia đình có người bị thiệt mạng do thiên tai và yêu cầu tỉnh Yên Bái tiếp tục có sự quan tâm động viên, chia sẻ đối với gia đình có người bị mất.

Mưa bão khiến nhiều nhà dân bị hư hỏng nặng ở tỉnh Yên Bái. Ảnh: Cổng thông tin Yên Bái.

Tại tỉnh Hòa Bình, ảnh hưởng của bão số 3 đã làm sạt lở đã khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Cụ thể, vào sáng 8-9, lãnh đạo UBND xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất làm sập nhà khiến 4 người trong gia đình tử vong.

Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 0 giờ 5 phút cùng ngày tại nhà ông Xa Văn Sộm, ở xóm Chầm, xã Tân Minh. Ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 5 người trong nhà bị vùi lấp.

Hiện trường nơi sập nhà ở tỉnh Hòa Bình. Ảnh CTV

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, đã có 4 người tử vong, ông Sộm bị thương. Theo chính quyền địa phương, ngôi nhà bị sập là nhà mái bằng ở cạnh sườn đồi.

Thống kê cho thấy, mưa bão cũng khiến tỉnh Hòa Bình bị thiệt hại nặng nề với 146 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 1.228 hộ dân phải sơ tán. Gần 1.500 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, 11 điểm sạt lở sụt lún và 8 điểm trường bị ảnh hưởng.