Lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

(PLO)- Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng ban.

Ngày 9-12, thông tin từ Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an vừa chủ trì hội nghị công bố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2022 của Bộ Chính trị.

Theo bộ trưởng, Nghị quyết số 12 với nội dung về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đây là văn bản có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm cơ sở định hướng chỉ đạo công tác xây dựng, phát triển lực lượng CAND từ nay đến năm 2030 với mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể, khoa học.

Tại hội nghị, cơ quan Thường trực đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, tờ trình đề nghị thông qua Quy chế làm việc và Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 32 thành viên, trong đó có tám thành viên là lãnh đạo cấp ban, bộ, ngành của các cơ quan Trung ương: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Ban Chỉ đạo do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng ban; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an làm phó trưởng ban.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm 16 thành viên do Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an làm tổ trưởng; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm phó tổ trưởng…

Vẫn theo Bộ Công an, đến thời điểm hiện nay, 100% công an các đơn vị, địa phương đã hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng ủy CATW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ Công an giao cho các đơn vị trực thuộc Bộ nghiên cứu, xây dựng 22 đề án thành phần theo hệ lực lượng, giao nhiệm vụ cho 63 Công an địa phương xây dựng đề án và trình Tỉnh ủy, Thành ủy phê duyệt…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Ban Chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tranh thủ huy động tối đa, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thực hiện những danh mục ưu tiên ở từng giai đoạn theo phương châm “làm đến đâu chắc đến đó”, “giải quyết từng việc một”.

Đồng thời chỉ đạo triển khai có hiệu quả mục tiêu, nội dung, giải pháp trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị sau khi được Chính phủ thông qua và Thủ tướng Chính phủ duyệt, ký ban hành.

Làm việc với Đảng đoàn Quốc hội để trao đổi, rà soát việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Nghiên cứu điều chỉnh, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động theo thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao…

