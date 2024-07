Lautaro Martinez tỏa sáng, Argentina vô địch Copa America lần thứ 2 liên tiếp 15/07/2024 11:34

Argentina có lần thứ hai liên tiếp góp mặt tại trận chung kết của Copa America sau khi đánh bại Canada với tỉ số 2-0 ở trận bán kết Copa America 2024. Ở phía bên kia chiến tuyến, Colombia cũng thể hiện được bản lĩnh khi đánh bại Uruguay 1-0 để góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải đấu.

Tuy nhiên, trận chung kết giữa hai đội đã bị tạm hoãn đến 75 phút vì lý do an ninh. Theo thông tin được ghi nhận, nhiều CĐV không có vé đến xem trận đấu nhưng vẫn tràn vào sân trái phép gây nên sự hỗn loạn buộc phải có sự can thiệp của cảnh sát.

Cảnh sát ngăn chặn những CĐV không có vé vào sân. Ảnh: GETTY

Mặc dù trận đấu bị hoãn nhưng bầu không khí trên sân vận động Hard Rock vẫn cực kỳ nảy lửa. Sau thời gian chờ đợi, các cầu thủ được ra sân khởi động và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả có mặt trên sân.

Argentina chủ động nhập cuộc nhanh và lấn lướt ở thời gian đầu của trận đấu, tuy nhiên những phút sau đó Colombia mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm về phía khung thành.

Phút thứ 7, John Cordoba tung cú sút căng đưa bóng dội cột. Chỉ 6 phút sau, hàng thủ Argentina lại để lộ khoảng trống cho Carlos Cuesta đánh đầu nhưng không thắng được thủ thành Emiliano Martinez.

Phải đến tận phút thứ 20, nhà đương kim vô địch mới có cơ hội đầu tiên của trận đấu. Messi nhận bóng ở trung lộ, anh rê bóng thoát khỏi sự đeo bám của hai cầu thủ Colombia trước khi phối hợp với đồng đội và tung cú sút căng về phía khung thành. Tuy nhiên, tiền đạo Julian Alvarez lại vô tình cản bóng khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Messi rời sân trong nước mắt. Ảnh: Chụp màn hình

Phút 36, CĐV của La Albiceleste được một pha thót tim khi Messi nằm sân đau đớn sau một pha va chạm với hậu vệ bên phía Colombia. Rất may là sau khi nhận được sự chăm sóc của đội ngũ y tế, Messi đã có thể quay lại trận đấu.

Kết thúc hiệp 1, Colombia là đội có thế trận nhỉnh hơn so với Argentina. Trận đấu tương đối nhạt nhòa khi cả hai đội thể hiện lối chơi chặt chẽ cùng những tình huống đá rắn khiến cho trận đấu bị gián đoạn.

Sang hiệp 2, tốc độ của trận đấu được đẩy lên cao hơn. Ngay những phút đầu của hiệp hai, Colombia suýt có bàn thắng mở tỉ số sau cú vô lê chệch cột của Santiago Arias. Chỉ 1 phút sau, đến lượt Argentina đáp trả khi Di Maria có tình huống đột phá nhưng không thắng được thủ thành của Colombia.

Trận đấu tiếp diễn ra với tốc độ nhanh hơn khi hai đội thể hiện lối đá đôi công đẹp mắt cùng những pha tranh chấp quyết liệt. Argentina dần có những cơ hội rõ ràng hơn với những bài đánh tấn công bên cánh trái của Di Maria.

Gonzalez tiếc nuối sau khi bị từ chối bàn thắng. Ảnh: GETTY

Bất ngờ xảy đến ở phút thứ 63 khi Messi ngã gục sau một tình huống bứt tốc và gặp chấn thương. Dù nhận được sự chăm sóc của các bác sĩ nhưng anh không thể tiếp tục thi đấu. Tiền đạo 37 tuổi rời sân trong nước mắt và cầu thủ vào thay anh là Nicolas Gonzalez.

Đến phút 76, lưới của Colombia rung lên khi cầu thủ vào thay Messi Nicolas Gonzalez có tình huống dứt điểm sau khi nhận bóng từ Tagliafico. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do hậu vệ mang áo số 3 của Argentina đã rơi vào thế việt vị.

Dù bị từ chối bàn thắng nhưng tinh thần của các cầu thủ Argentina đã lên cao và liên tiếp có những tình huống tấn công dồn dập. Đáng tiếc là các cơ hội đều trôi qua đáng tiếc trước mũi giày của Gonzalez và Di Maria. Hiệp 2 kết thúc mà không đội nào ghi được bàn thắng và hai đội phải bước vào thời gian hiệp phụ.

Đến phút 94 ở hiệp phụ, cơ hội lại tiếp tục trôi qua trước mũi giày của Nicolas Gonzalez. Từ tình huống đột phá của Rodrygo De Paul trong vòng cấm, anh nhả bóng lại cho Gonzalez nhưng tiền đạo mang áo số 15 lại dứt điểm đưa bóng vào đúng vị trí của thủ thành Colombia.

Argentina vô địch Copa America lần thứ hai liên tiếp. Ảnh: GETTY

Dù gặp khó khăn nhưng Argentina vẫn sở hữu những ngôi sao có thể tạo nên khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân và Lautaro Martinez đã lên tiếng đúng lúc. Phút 113, tiền đạo thuộc biên chế Inter Milan có pha thoát xuống sau pha phối hợp với đồng đội và dứt điểm vào góc xa khung thành, mở tỉ số 1-0 cho Argentina.

Ở những phút cuối của trận đấu, các cầu thủ Colombia yêu cầu trọng tài cho họ hưởng phạt đền sau một pha va chạm trong vòng cấm của Argentina. Sau 3 phút trao đổi với tổ VAR thì trọng tài quyết định không thổi phạt La Albiceleste.

Thời gian thi đấu còn lại là quá ít để Colombia có thể tìm được bàn thắng gỡ hòa. Chung cuộc, Argentina giành chiến thắng 1-0 trước Colombia để có lần thứ 16 lên ngôi vô địch tại Copa America. Với cá nhân Lionel Messi, anh có chức vô địch thứ 4 trong màu áo đội tuyển sau khi giành được Copa America 2021, Finalissima, World Cup 2022 và Copa America 2024.