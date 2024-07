Messi và tuyển Argentina đá chung kết Copa America nằm kèo trên Colombia 14/07/2024 19:30

Nhà đương kim vô địch Copa America sẽ thi đấu trận chung kết Copa America 2024 trên sân vận động Hard Rock với tiền đạo Messi khoác áo Inter Miami có nhiều cổ động viên ở Mỹ như đá sân nhà.

Lionel Messi chỉ cần một chiến thắng nữa là có thể giúp đội tuyển Argentina giành chức vô địch Copa America lần thứ 16 và càng làm tăng điểm cho siêu sao của xứ sở Tango giành Quả bóng vàng kỷ lục thứ 0. Trong khi đó, Colombia sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo điều đó không xảy ra, dẫu biết họ phải chạm trán với một đối thủ rất mạnh.

Đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Copa America cũng không dễ thở với một thế lực đang trỗi dậy như Colombia ở trận chung kết. Và trước trận đấu, cả hai bên đều bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh, an toàn sau khi Darwin Nunez của tuyển Uruguay cùng một số đồng đội đã chạy lên khán đài trong cuộc ẩu đả giữa người hâm mộ tại sân vận động Bank of America ở Charlotte, Bắc Carolina, sau trận thua Colombia ở bán kết.

Messi và đồng đội chơi chung kết Copa America với thế kèo trên Colombia. Ảnh: GETTY.

Đội trưởng Uruguay Jose Gimenez cho biết các cầu thủ đã chen vào đám đông để bảo vệ gia đình họ, và HLV Marcelo Bielsa đã chỉ trích gay gắt ban tổ chức giải đấu vì không làm hết sức để bảo vệ gia đình của các cầu thủ ngồi trên khán đài phía sau băng ghế dự bị của Uruguay.

"Tôi lo ngại về những gì có thể xảy ra trong trận chung kết" - HLV đội tuyển Argentina Lionel Scaloni bày tỏ. Thủ môn Emiliano Martinez cũng nói thêm: "Sẽ thật tuyệt nếu Ban tổ chức có thể tăng cường an ninh để bảo đảm an toàn tối đa cho trận chung kết Copa America”.

Về trận đấu hứa hẹn nảy lửa này, Argentina, nhà vô địch Copa America năm 2021 và World Cup năm 2022, có thể cùng với Tây Ban Nha từ năm 2008-2012 trở thành quốc gia duy nhất giành được ba chức vô địch lớn liên tiếp. Thầy trò Scaloni đã vào chung kết mà không có màn trình diễn vượt trội của Messi, 37 tuổi, đã phải vật lộn với chấn thương ở chân.

Colombia đang có chuỗi trận bất bại đáng nể. Ảnh: GETTY.

Cầu thủ tám lần giành Quả bóng vàng đã vượt qua hàng phòng ngự và tạo ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội, nhưng anh không ghi được bàn thắng nào cho đến khi đánh bại cú sút của Enzo Fernandez, qua mặt thủ môn Maxime Crepeau của Canada, giúp Argentina giành chiến thắng 2-0 ở bán kết.

Trước trận chung kết, Messi cho biết anh đã phải sống chung với sự khó chịu trong suốt giải đấu nhưng đảm bảo điều đó không làm anh chậm lại. “Tôi cảm thấy tốt hơn ở trận chung kết. Chúng tôi sẽ chơi hết sức và giành ngôi vô địch giải đấu này” – Messi nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn DSports.

Phía bên kia, Colombia sẽ chơi trận chung kết Copa America đầu tiên sau 23 năm, sau khi kéo dài chuỗi trận bất bại lên kỷ lục của đội tuyển là 28 trận, nhiều hơn một trận so với mùa giải 1992-9494 và hiện là chuỗi trận dài nhất hiện tại trong lịch sử bóng đá nam quốc tế.

HLV Scaloni tin tưởng các học trò sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết Copa America. Ảnh: GETTY.

Chân sút James Rodríguez có thể xem là xuất sắc nhất giải đấu. Anh dẫn đầu giải đấu với sáu pha kiến ​​tạo, nhiều nhất trong một kỳ Copa America kể từ khi dữ liệu bắt đầu được theo dõi vào năm 2011 và vượt qua năm pha kiến ​​tạo của Messi vào năm 2021.

“James đang có một kỳ Copa America tuyệt vời” – HLV Nestor Lorenzo của Colombia cho biết - “Chúng tôi may mắn khi có cậu ấy đang ở một đẳng cấp rất tốt. Tôi hy vọng James Rodríguez cùng đội đội có thêm một màn trình diễn tuyệt vời hơn nữa”.

HLV Lorenzo ca ngợi nỗ lực chung của các học trò để sở hữu thành tích như ngày hôm nay, bao gồm chiến thắng đầy cảm xúc trước đội vô địch 15 lần Uruguay, và cảm ơn người hâm mộ Colombia vì sự ủng hộ của họ trong các trận đấu (Colombia cùng với Argentina có những trận đấu đón lượng khán giả đến sân đông nhất). Ông Lorenzo cũng nhấn mạnh rằng đây là thời cơ tốt và chuẩn mực cho đội bóng của ông trên đà hồi sinh sẽ đăng quang, sau lần giành ngôi vô địch Copa America duy nhất trên sân nhà vào năm 2001.

HLV Lorenzo hãnh diện với sự tỏa sáng của James Rodriguez. Ảnh: GETTY.

“Chúng tôi rất vui khi lọt vào trận chung kết Copa America, nhưng đây không phải là điều bất ngờ” – HLV Lorenzo tự hào ‘ “Colombia muốn mình luôn ở vị trí dẫn đầu, dù biết điều đó không dễ dàng. Chúng tôi hy vọng điều này có thể kéo dài”.

Hai đội đã đối đầu nhau ở vòng bán kết năm 2021, Argentina giành chiến thắng 3-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1, còn Colombia đã đánh bại chính đối thủ này lần cuối tại vòng bảng Copa America năm 2019.

"Chúng tôi sẽ chơi theo cách của mình" – HLV Scaloni nói - "Argentina luôn có một kế hoạch rõ ràng để giành chiến thắng. Chung kết Copa America luôn là một trận đấu căng thẳng, và người chịu ít căng thẳng nhất sẽ lên ngôi vô địch".

Siêu máy tính chọn Argentina có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn Colombia trong trận chung kết Copa America 2024. Ảnh: GETTY.

Siêu máy tính Opta đã ủng hộ Argentina trong suốt giải đấu này, và hiện Messi và đồng đội có đến 50,9% cơ hội chiến thắng trong vòng 90 phút, trong khi Colombia được cho 25,4% cơ hội chiến thắng. Hiệp phụ không có hiệu lực ở vòng loại trực tiếp nhưng sẽ áp dụng ở trận chung kết.

Cần biết thêm Argentina đã giành chiến thắng trong hai loạt sút luân lưu gần nhất tại Copa America, trước Ecuador ở tứ kết năm nay và Colombia năm 2021, nhưng họ lại thua ba trong bốn trận chung kết gần nhất tại giải đấu này trên chấm 11 mét, trước Brazil năm 2004 và Chile trong hai năm 2015 và 2016.