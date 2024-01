Lệ Quyên hát 'cực chất' trong chương trình chào năm mới 2024 tại Long An

(PLO)- Ca sĩ Lệ Quyên hát “ cực chất” trong đêm chương trình Chào Năm mới 2024 diễn ra tại Long An, lôi cuốn hàng ngàn khán giả đến xem.

Lệ Quyên biểu diễn chương trình Chào Năm mới 2024 tại Long An

Tối ngày 31-12, Đài PTTH Long An đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2024 tại công viên TP Tân An Long An.

Chương trình với sự tham gia của đông đảo ca sĩ, nghệ sĩ đến biểu diễn phục vụ cho người dân TP Tân An, Long An trong đêm chờ đón năm mới 2024.

Đặc biệt màn trình diễn của ca sĩ Lệ Quyên đã đem lại một buổi tối đầy cảm xúc, với những tình khúc đầy ấn tượng, ngọt ngào cho hàng ngàn khán giả có mặt tại đây.

Sự xuất hiện lần đầu tiên của ca sĩ Lệ Quyên tại Long An, với chiếc đầm đầy màu sắc, rực rỡ xinh đẹp, nhiều đường nét gợi cảm, tôn lên thân hình gọn gàng của cô khi biểu diễn chào năm mới 2024.

Ca sĩ Lệ Quyên khoe chất giọng ngọt ngào và sâu lắng khi chọn bài hát Trúc Đào là bài hát đầu tiên phục vụ khán giả Long An

Khán giả bày tỏ sự phấn khích khi xem Lệ Quyên tham gia chương trình chào năm mới 2024. "Giọng hát truyền cảm, đầy nội lực, cất giọng lên là biết ngay Lệ Quyên, cách thể hiện trong từng bài hát khiến tôi và nhiều người phải trầm trồ và không thể không khen được, thật sự quá hay.” - khán giả chia sẻ.

Nhiều khán giả đã tranh thủ xin chữ ký và chụp ảnh chung với ca sĩ Lệ Quyên trước lúc biểu diễn.

Chia sẻ với khán giả trong chương trình, Lệ Quyên tâm sự: "Mình rất vui khi lần đầu tiên về biểu diễn tại Long An, lâu lắm rồi Quyên không hát sân khấu ngoài trời, hy vọng có nhiều dịp về Long An nữa. Khán giả Long An rất đáng yêu, trật tự nhưng hơi bị hiền, Quyên mong mọi người hãy bỏ hết lo lắng, hãy vô tư, nồng nhiệt để chào đón năm mới."

Lệ Quyên "cháy" hết mình trên sân khấu với bài hát Nắng có còn xuân. Nữ ca sĩ khéo léo xử lý ca khúc vừa nhẹ nhàng sâu lắng, vừa sôi động, rất phù hợp với không gian của chương trình đêm nhạc cuối năm.

Chương trình văn nghệ chào năm mới mang lại rất nhiều cảm xúc dành cho khán giả ở Long An khi lắng nghe Lệ Quyên biểu diễn.

Kết thúc buổi biểu diễn của mình, Lệ Quyên đã trình diễn liên khúc nhạc trữ tình bolero Mùa xuân đầu tiên và Nếu xuân này vắng anh.

Thể hiện gần 3 ca khúc, trước khi rời sân khấu, nữ ca sĩ vẫn còn luyến tiếc vì không thể gửi tặng tới khán giả Long An thêm nhiều bài hát hơn nữa.

Chương trình Xuân Yêu Thương chào mừng năm mới của Đài TPTH Long An thật sự đem lại đêm nhạc đầy ý nghĩa, nhân văn cho khán giả Long An trong dịp đón năm mới, với sự đồng hành của nhiều đơn vị tài trợ.