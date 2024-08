Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 của học sinh TP.HCM 22/08/2024 15:36

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 2-9-2024

Cô trò Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận 12 trong 1 giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Căn cứ vào Thông báo số 291 của UBND TP.HCM về treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục được nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm 2024 từ thứ bảy ngày 31-8 đến hết thứ ba ngày 3-9-2024.

Trường học thực hiện treo cờ tổ quốc tại đơn vị theo thời gian nghỉ lễ nêu trên.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận 12. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trường hợp các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào điều kiện thực tế, chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng quy định pháp luật.

Các cơ sở giáo dục thực hiện lịch nghỉ lễ bố trí, sắp xếp các bộ phận trực hợp lý để giải quyết công việc có liên quan đến đơn vị.

Trường học phân công nhân sự trực đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn trường học; có phương án đảm bảo an toàn khi có mưa, bão, triều cường, lốc xoáy, cây xanh ngã đổ…; tiếp tục giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị theo quy định.