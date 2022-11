Loa kéo điện bass đôi Nanomax - Thiết bị âm thanh đẳng cấp cho cuộc vui thêm bùng cháy

(PLO)- Loa kéo điện thiết bị âm thanh cao cấp đến từ thương hiệu Nanomax với ưu điểm về chất lượng âm thanh và sự linh hoạt.

Các model loa kéo điện bass đôi của Nanomax luôn nhận được sự quan tâm và yêu thích từ đông đảo người tiêu dùng.

Loa kéo điện là gì?

Loa kéo điện là dòng loa di động không sử dụng bình acquy mà sử dụng nguồn điện trực tiếp AC-220V.

Ưu điểm của loa kéo điện Nanomax là sử dụng nguồn điện nên có thể hoạt động không giới hạn về thời gian.Công suất lớn, phù hợp với nhiều không gian lớn như: hội trường, sân vận động.

Ứng dụng của loa kéo điện trong công việc và cuộc sống.

Với những ưu điểm về công suất và thời gian làm việc như trên. Nên đa số các dòng loa kéo điện đều có những ưu điểm chung như sau:

Tối ưu và giảm chi phí – Trong công tác học tập, giảng dạy và các chương trình hoạt náo, việc lắp đặt hệ thống âm thanh cố định hoặc thuê các dàn âm thanh có chi phí cao. Loa kéo tủ điện Nanomax công suất lớn, linh hoạt và giá rẻ hơn là giải pháp tối ưu nhất.

Vẻ ngoài bắt mắt, linh hoạt – Sản phẩm có thiết kế hiện đại, màu sắc sang trọng và hệ thống bánh xe chuyên dụng, giúp loa di chuyển dễ dàng hơn.

Thể hiện phong thái và đẳng cấp – Khi sở hữu một chiếc loa kéo điện, người dùng thể hiện được đẳng cấp và gu nghệ thuật của mình.

Top các sản phẩm loa kéo điện bass đôi của Nanomax

Nanomax Pro 908

Loa kéo điện này là dòng loa 2 đường tiếng, gồm: 2 loa bass 4 tấc và 2 loa treble, công suất cực đại lên đến 2400W. Pro 908 được trang bị main, vang, micro cao cấp mang đến chất âm cực hay.

Nanomax Pro 906

Đây cũng là loa kéo điện 2 đường tiếng, gồm 2 loa bass 4 tấc và 2 loa treble 450. Củ loa bass là dòng bass nén mạnh mẽ, âm rất dày và chắc nhịp. Thân loa được làm bằng gỗ sơn gai màu nâu, vừa sang trọng, đẹp mắt vừa dễ lau chùi, chống được ẩm mốc. Mặt trước của loa được trang bị tấm ê căng có hoa văn dập nổi bắt mắt. Mặt trên thân loa được chia thành 3 phần: 2 bên loa treble, ở giữa là bảng tùy chỉnh âm thanh với các núm vặn dạng cơ. Pro 906 được tặng kèm 2 micro không dây UHF, hút âm tốt, hát nhẹ, nâng giọng, đẩy hơi, giúp bạn chinh phục được những bản hit như một ca sĩ chuyên nghiệp. Công suất 2000W thích hợp dùng cho cả trong nhà và ngoài trời.

Nanomax Pro 903

Hệ thống âm thanh của loa có cấu tạo cơ bản gồm: 2 loa bass nén 4 tấc và 2 loa treble. Pro 903 nổi bật với ê căng họa tiết bắt mắt. Đi kèm với bộ đầu thu và cặp micro làm bằng kim loại cao cấp. Amply Mixer chuyên nghiệp, có khả năng tùy chỉnh được đầy đủ các tính năng như: Music - Micro – Echo

Nanomax Pro 903 New

Thiết bị này là phiên bản nâng cấp từ phiên bản Pro 903. Vì thế Pro 903 và Pro 903 New có ngoại hình và cấu tạo tương tự nhau. Chỉ khác nhau về cách bố trí bảng điều khiển và hệ thống Ampli khỏe hơn khi được nâng cấp thêm 4 transistor. Do dó, Pro 903 New có âm thanh hay hơn phiên bản tiền nhiệm với âm treble sáng, trong trẻo và âm bass khỏe và vang hơn.

Tất cả các phiên bản bảng loa kéo điện Nanomax đều có thời gian bảo hành tủ loa lên đến 12 tháng, các thiết bị âm ly bảo hành 6 tháng. Đồng thời, Nanomax còn có nhiều chính sách đổi trả nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất.

