Long An: Bắt xe tải chở quần áo không rõ nguồn gốc

Đêm 25-5, Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An phát hiện ô tô tải 60C-147.37 do Ngô Minh Đặng (33 tuổi, ngụ xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng) điều khiển chạy từ hướng Vĩnh Hưng về TP Tân An có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra.



Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 38 kiện quần áo các loại đã qua sử dụng, trọng lượng gần 3,5 tấn.

Thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên.

Công an Thị xã Kiến Tường tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan để xác minh làm rõ.