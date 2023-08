Long An: Sôi nổi hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông

(PLO)- Hơn 300 vận động viên thuộc 9 đơn vị ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An cùng tranh tài 4 môn thi đấu tại Hội thao ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023.

Sáng nay 19-8, Sở Thông tin và Truyền thông Long An tổ chức Hội thao truyền thống ngành nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28/8/1945 – 28/8/2023), chào mừng 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Hội thao thu hút sự tham gia tranh tài của gần 300 vận động viên đến từ 9 đơn vị gồm Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Công ty Cổ phần In Long An, Viettel, VNPT Long An, Bưu điện tỉnh Long An, Mobifone và Liên quân Phòng Văn hóa Thông tin - Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh TP. Tân An.

Các vận động viên tham gia tranh tài tại 4 môn thi gồm bóng đá mini, bóng chuyền hơi, nhảy dây tập thể và trò chơi vận động liên hoàn 5 môn phối hợp.

Sau một buổi tranh tài sôi nổi, đội VNPT Long An xuất sắc giành giải nhất môn bóng đá mini, Viettel Long An giải nhất môn nhảy dây tập thể, Bưu điện Long An đạt giải nhất trò chơi vận động liên hoàn 5 môn phối hợp và Đài PTTH Long An giải nhất môn bóng chuyền hơi.

Hội thao truyền thống ngành Thông tin Truyền thông tỉnh Long An không chỉ giao lưu thi đấu thể thao mà còn là dịp để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Thông tin và Truyền thông có dịp gặp gỡ, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ trong công tác chuyên môn nhân kỷ niệm ngày thành lập ngành.

Những hình ảnh diễn ra tại hội thao ngành Thông tin và Truyền thông :

HUỲNH DU