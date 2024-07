Long An tăng cường kiểm tra 146 bến phà khách trong mùa mưa bão 23/07/2024 16:57

Ngày 23-7, thông tin từ Thanh tra giao thông – Ban An toàn giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Long An cho biết, đơn vị thường xuyên tiến hành kiểm tra các tuyến phà, bến khách ngang sông qua đó chấn chỉnh nhắc nhở chủ các bến phà và người dân tuân thủ các quy định để đảm bảo an toàn…

Đặc biệt tại các bến phà liên tỉnh, liên khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro trước mùa mưa bão, giông lốc diễn biến phức tạp ở các tỉnh phía Nam.

Lực lượng Thanh tra Sở GTVT Long An thường xuyên tăng cường rà soát kiểm tra các tuyến phà, bến khách ngang sông trong mùa mưa bão. ẢNH: HD

Theo Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An, hiện nay Long An có 9 bến phà liên tỉnh với tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Tiền Giang TP.HCM và 137 bến phà nội tỉnh. Lực lượng chức năng phối hợp với các địa phương thường xuyên kiểm tra, xử lý về điều kiện hoạt động các bến thủy nội địa về điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện; điều kiện của người điều khiển phương tiện, như: bằng thuyền trưởng, máy trưởng, cùng trang thiết bị an toàn giao thông, như: áo phao, dụng cụ cầm tay, dụng cụ cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy…

Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, riêng lực lượng thanh tra giao thông đã kiểm tra 68 bến phà, bến khách ngang sông. Trong đó đã đình chỉ hoạt động 5 bến không đủ điều kiện hoạt động.

Lực lượng Thanh tra giao thông số 7 nhắc nhở người dân qua phà phải đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. ẢNH: HD

Ông Lê Thành Công, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 7 – Thanh Tra Giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An cho biết: “Chúng tôi thường xuyên kiểm tra những bến “nóng”, nơi có nhiều nguy cơ có thể xảy ra tai nạn với 68 bến. Lập biên bản làm việc 68 bến, trong đó có 2 bến vi phạm. Những vi phạm này theo chúng tôi không ảnh hưởng đến an toàn giao thông, như bảng nội quy, bảng niêm yết giá vé cũ, nhưng không gia cố sửa chữa… Chúng tôi đã nhắc nhở xử lý vi phạm 2 trường hợp”.

Nhiều bến phà trên sông Vàm Cỏ đưa, đón khách 24/24 qua lại hằng ngày. Ảnh: HD

Ghi nhận tại bến phà Long Hựu Tây - Tân Trung nối huyện Cần Đước, tỉnh Long An và TP Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Những ngày này lưu lượng người và phương tiện di chuyển qua lại để làm ăn buôn bán thường xuyên hơn, một số thời điểm mật độ qua lại cao.

Đây là bến phà liên tỉnh phục vụ 24/24, với mỗi ngày hơn 50 chuyến di chuyển ngang sông Vàm Cỏ có chiều rộng lớn, lưu lượng phương tiện thủy tấp nập.

Chính vì vậy việc đảm bảo an toàn cho hai đầu bến và tàu phà qua lại ngang sông tiếp tục được các đơn vị chức năng kiểm tra, chấn chỉnh. Hoạt động qua lại hai bến, đặc biệt vào ban đêm được các đơn vị chức năng và chủ bến quản lý, theo dõi chặt chẽ. Qua đó vừa duy trì ổn định giao thông thông suốt, vừa đảm bảo an toàn cho hành khách…

Người dân ý thức trong việc mặc áo phao trong mùa mưa bão khi qua phà. ẢNH: HD

“Tôi cũng thường xuyên đi qua đây, mấy năm trước đi đò hơi lo nay đi phà lớn hơn, đỡ lo hơn. Chủ phà có chuẩn bị áo phao. Mỗi lần chuyển lúc mưa gió cũng có hơi sợ nên được nhắc nhở, có mặc áo phao nên thấy an toàn, yên tâm hơn” Ông Trần Văn Minh (người dân huyện Châu Thành, Long An) nói.

Tại bến phà Long cang – Nhật Tảo, tuy chỉ là bến phà liên huyện nối hai địa phương Tân Trụ và Cần Đước, nhưng nằm trên tuyến giao thông huyết mạch, lưu lượng qua lại đông cả ngày thường và ban đêm. Việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại hai đầu bến được chấn chỉnh thường xuyên.

Đồng thời các đơn vị chức năng liên tục kiểm tra, theo dõi công tác tăng cường gia cố thiết bị cứu đắm, phao cứu sinh… cũng như linh hoạt với thời tiết nhưng vẫn đảm bảo vận hành khoảng trên 100 chuyến phà mỗi ngày để phục vụ người dân, không để ách tắc giao thông.

Lực lượng Thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra các bến đò trên sông Vàm Cỏ. ẢNH:HD

Ông Bùi Hữu Phương, Quản lý bến phà Long Cang – Nhật Tảo có 9 năm chạy phà đưa khách sang sông, chia sẻ: “Những năm gần đây do khu công nghiệp phát triển nên lưu lượng hàng ngày tập trung cao buổi sáng và chiều. Buổi sáng bà con bên Tân Trụ qua Cần Đước làm và trở về nhà buổi chiều rất đông. Giờ cao điểm tại bến phục vụ liên tục 3 phà, sau cao điểm duy trì một phà…

Trong mùa mưa bão này tôi cũng chuẩn bị phao đầy đủ, dây neo đàng hoàng, mưa gió lớn đậu lại không chạy. Tôi thường xuyên nhắc nhở người dân qua lại mặc áo phao để sẳn sàng nếu có sự cố đáng tiếc xảy ra”.

Việc kiểm tra, rà soát được các ngành chức năng tỉnh Long An thực hiện thường xuyên, trong đó tăng cường cao điểm mùa mưa bão. Do còn nhiều khó khăn, việc tuần tra, kiểm soát sẽ được thực hiện linh hoạt kết hợp tuyền truyền nhằm nâng cao ý thức cho chủ bến và hành khách, đảm bảo an toàn cho hoạt động giao thông đường thủy trên địa bàn./.