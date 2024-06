Nhiều giải pháp bảo đảm an toàn cho người sử dụng điện mùa mưa bão 20/06/2024 17:18

(PLO)- TP.HCM đã bước vào mùa mưa bão, lốc, nguy cơ cây xanh ngã đổ vào đường dây điện, trạm điện gây mất điện, ảnh hưởng tới an toàn hệ thống lưới điện.

Hiện nay, các sự cố điện thường gặp trong mùa mưa bão là tình trạng dông, lốc xoáy, làm cây xanh, công trình kiến trúc đổ ngã vào hệ thống lưới điện, cột điện gây ra sự cố mất điện diện rộng.

Chủ động đảm bảo an toàn điện

Theo Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), tình trạng mưa lớn, gây ra ngập úng, làm các thiết bị điện trong gia đình không đảm bảo an toàn, bị rò rỉ điện, gây chập cháy… Nhằm bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng điện, EVNHCMC chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn điện cho người dân.

Điện lực Thủ Đức chủ động rà soát các tủ điện, trạm điện nhằm tăng cường công tác đảm bảo vận hành ổn định lưới điện trong mùa mưa bão. Ảnh: ĐÀO TRANG

Là địa phương có nhiều điểm ngập ở TP Thủ Đức, ông Trần Quốc Thắng – Phó Giám đốc Điện lực Thủ Đức cho biết công ty đã chủ động rà soát các điểm ngập, những nơi có tụ biến áp điện thấp cũng đã được rà soát và nâng cao.

Đồng thời, công ty cũng tăng cường thực hiện thông tin tuyên truyền và cảnh báo về an toàn điện tới người dân qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Từ đó, hướng dẫn người dân về các biện pháp phòng tránh tai nạn điện trong mùa mưa bão, ngập lụt.

Công ty cũng khuyến cáo người dân ngắt nguồn điện (tắt cầu dao) trong trường hợp khu vực nhà đang sinh sống bị ngập nước hoặc bị mưa làm ướt các thiết bị điện để giảm thiểu nguy cơ chập cháy cũng như tai nạn về điện.

Đặc biệt, người dân cần cắt toàn bộ nguồn điện cung cấp cho các thiết bị điện lắp đặt ngoài trời như: Bảng hiệu, bảng quảng cáo… khi trời mưa to, gió lớn và kịp thời thông báo cho ngành điện cũng như chính quyền địa phương khi phát hiện thấy hiện tượng mất an toàn cung cấp điện.

Công ty Điện lực Thủ Đức cũng tiến hành trực vận hành 24/24 để theo dõi, tiếp nhận sự cố và xử lý kịp thời. Chỉ một sự kiện cháy nổ, hệ thống sẽ tự động cách ly để cô lập lưới điện, đảm bảo an toàn điện từ hệ thống.

Nâng cao tủ điện, trạm điện thường xuyên ngập

EVNHCMC cho biết Tổng công ty đã yêu cầu các đơn vị thành viên tổ chức kiểm tra, bảo trì thường xuyên đối với hệ thống điện và tăng cường kiểm tra trước mùa mưa bão và thực hiện các công tác như: Gia cố kết cấu móng trụ, trạm điện tại những khu vực có nguy cơ sạt lở.

Ngành điện TP.HCM có thể kiểm tra, phát hiện sự cố từ hệ thống. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đồng thời, nâng cao các tủ điện, trạm điện tại khu vực thường xuyên ngập nước, củng cố hệ thống nối đất làm việc, nối đất an toàn hệ thống điện; Thay thế các trụ sắt bằng trụ bê tông; thay thế các thiết bị vận hành lâu năm không đảm bảo an toàn, để ngăn ngừa rò rỉ điện.

Song song, các công ty cũng thực hiện thống kê, theo dõi thường xuyên đối với cây xanh nằm trong và ngoài hành lang lưới điện. Đối với những cây xanh gần chạm vào lưới điện hoặc có khả năng đè lên lưới điện khi ngã đổ, công ty triển khai phối hợp với các đơn vị quản lý cây xanh trên địa bàn để khai quang mé nhánh kịp thời.

Nhân viên Điện lực Thủ Đức chủ động tuyên truyền vận động người dân đảm bảo an toàn điện trong gia đình.

Bên cạnh đó là đầu tư phát triển, nâng cấp hạ tầng cơ sở lưới điện nhằm thay thế các vật tư thiết bị cũ, lỗi thời bằng các thiết bị hiện đại, có khả năng giám sát và điều khiển từ xa để phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố trên lưới điện. Trong đó, ưu tiên lắp đặt các thiết bị đóng cắt điện tự động, điều khiển từ xa tại các khu vực dễ bị ngập lụt để nhanh chóng ngắt điện khi có sự cố.