EVNHCMC đẩy mạnh khảo sát, tư vấn sử dụng điện an toàn cho người dân

Với mục tiêu giúp người dân sử dụng điện an toàn, qua đó đảm bảo lưới điện vận hành ổn định và liên tục, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân có thêm thông tin dùng điện hiệu quả, không xảy ra sự cố.

Thời gian qua, hệ thống lưới điện trên địa bàn TP.HCM đã và đang được đầu tư mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu sử dụng phục vụ cho trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Tuy nhiên, việc sử dụng điện của người dân vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây tai nạn, cháy nổ trong quá trình sản xuất, vận hành. Do đó, cùng với việc tập trung phát triển lưới điện thì công tác đảm bảo an toàn điện luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của EVNHCMC.

Năm 2024, EVNHCMC đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý sử dụng điện an toàn trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Theo đó, đơn vị đã chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, đánh giá tình trạng sử dụng điện và tư vấn, cải tạo hệ thống điện trong gia đình.

Mục tiêu năm 2024 là EVNHCMC sẽ thực hiện công tác trên cho 72.000 hộ gia đình. Tính đến nay, đã thực hiện được 31.674 hộ. Đối tượng hướng đến là các hộ gia đình thuộc các khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao, khu phố có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, liền kề chợ, khu vực dân cư cũ, chung cư cũ.

Ông Trần Văn Phạm – Phó giám đốc kỹ thuật, Công ty Điện lực Củ Chi chia sẻ: “Công tác khảo sát, tư vấn sử dụng điện an toàn trong dân được EVNHCMC triển khai từ năm 2017 đến nay.

Ngay từ đầu năm 2024, Công ty Điện lực Củ Chi đã phối hợp với UBND, Công an huyện Củ Chi lập kế hoạch khảo sát, tư vấn an toàn điện cho các hộ dân tại 21 xã, thị trấn với số lượng là 4.500 hộ.

"Đến nay, chúng tôi đã thực hiện hoàn tất 17 xã, trên 3.400 hộ, số hộ còn lại dự kiến hoàn tất trong tháng 6. Ngoài việc khảo sát trực tiếp cho hộ dân, chúng tôi còn phát cho mỗi hộ dân cuốn cẩm nang an toàn sử dụng điện và sổ tay phòng cháy chữa cháy điện gia đình.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn tóm lược các nội dung cơ bản từ cẩm nang, sổ tay để gửi cho địa phương, đài truyền thanh để tuyên truyền sâu rộng đến các hộ dân trên địa bàn huyện” - ông Phạm thông tin.

Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Củ Chi đã phối hợp với xã thực hiện rất tốt việc tuyên truyền, tư vấn cho người dân sử dụng điện an toàn, hiệu quả. Qua hoạt động này góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao hiểu biết về an toàn điện, an tâm hơn trong việc sử dụng điện hàng ngày.

Bà Trần Cẩm Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi