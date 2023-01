Long An: Tòa án 2 cấp thụ lý trên 14.600 vụ án các loại trong năm 2022

(PLO)- Năm 2022, Tòa án hai cấp tỉnh Long An thụ lý trên 14.600 vụ án các loại, giải quyết 12.525 vụ, đạt 85,69% trên tổng số án thụ lý, so cùng kỳ tăng gần 1.900 vụ, giải quyết tăng trên 3.400 vụ so với năm 2021.

Chiều 3-1, TAND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TAND 2 cấp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Theo kết quả báo cáo của TAND tỉnh Long An, năm 2022, tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tiếp tục gia tăng, tính chất ngày càng phức tạp và tác động của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ giải quyết các loại vụ việc thuộc thẩm quyền. Theo đó, TAND hai cấp tỉnh thụ lý trên 14.600 vụ án các loại, giải quyết 12.525 vụ, đạt 85,69% trên tổng số án thụ lý, so cùng kỳ tăng gần 1.900 vụ, giải quyết tăng trên 3.400 vụ. Đồng thời, năm 2022, TAND 2 cấp tỉnh tổ chức hòa giải, đối thoại thành 6.114 vụ, chiếm 56,47% trên tổng số các vụ việc dân sự, hành chính sơ thẩm đã giải quyết, so cùng kỳ tăng 1.346 vụ. Chất lượng công tác xét xử được bảo đảm và có nhiều tiến bộ, tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan dưới mức quy định của Quốc hội và TAND Tối cao. Tỷ lệ giải quyết án hình sự, án hành chính và áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án đều đạt và vượt chỉ tiêu của TAND Tối cao đề ra. Tại hội nghị, Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao – Nguyễn Trí Tuệ ghi nhận và biểu dương những thành tích của TAND 2 cấp tỉnh Long An trong năm 2022. Ông đề nghị trong năm 2023, TAND 2 cấp tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; Nghị quyết của Ban cán sự đảng TAND Tối cao và Chỉ thị của Chánh án TAND Tối cao về công tác tòa án. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, chú trọng làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính và nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án. Đồng thời, TAND 2 cấp cần khắc phục triệt để các vụ án quá thời hạn xét xử do nguyên nhân chủ quan của tòa án, bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, tổ chức triển khai thi hành hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. HUỲNH DU