LPBank: Đổi mới, sáng tạo cùng cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống - Data for Life 2024 05/12/2024 08:45

(PLO)- Sau 5 tháng diễn ra với sự đồng hành của LPBank trên cương vị là nhà tài trợ kim cương, cuộc thi quốc tế “Dữ liệu với cuộc sống - Data for Life 2024” đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ khi đưa ra các sản phẩm và giải pháp công nghệ số xuất sắc, ứng dụng vào thực tiễn phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Ngày 27-11 vừa qua, vòng chung kết cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống - Data for Life 2024” do Bộ Công an phối hợp với Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức đã tìm ra 6 đội thi xuất sắc với các giải pháp dữ liệu công nghệ mới mẻ, sáng tạo, và ứng dụng triệt để vào sản phẩm để phục vụ Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Bà Nguyễn Ánh Vân, Phó Tổng Giám đốc LPBank (ngoài cùng bên phải) cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công an trao giải cho đội thi xuất sắc nhất tại vòng chung kết cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống - Data for Life 2024".

Tham dự và trao giải cho đội thi xuất sắc nhất, bà Nguyễn Ánh Vân - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đánh giá cao những ý tưởng mới mẻ, đột phá của các đội thi năm nay. Đặc biệt, trong tọa đàm “Dữ liệu với cuộc sống và các giải pháp công nghệ” thuộc khuôn khổ vòng chung kết của cuộc thi, đại diện LPBank cũng chia sẻ về ý nghĩa và giá trị thiết thực của dữ liệu trong cuộc sống, đặc biệt với doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Theo bà Ánh Vân, đổi mới sáng tạo đang là động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng khi phải đối mặt với nhiều bài toán lớn đến từ cuộc cách mạng chuyển đổi số với xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng công nghệ Blockchain; bài toán cung cấp dịch vụ tài chính cho người thu nhập thấp và nâng cao hiểu biết tài chính cho người dân. Bên cạnh đó, an ninh mạng cũng là một vấn đề quan trọng cần doanh nghiệp chú trọng trong phòng chống gian lận và bảo mật dữ liệu, đồng thời cần ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa dịch vụ và tự động hóa quy trình giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Bà Nguyễn Ánh Vân – Phó Tổng Giám đốc LPBank chia sẻ tại tọa đàm.

Là doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số và ứng dụng dữ liệu vào quy trình nghiệp vụ, LPBank sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng các thí sinh, đội thi đạt giải và doanh nghiệp startup trong lĩnh vực fintech. “Chúng tôi tin rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ, ngân hàng, startup và nhà đầu tư sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự lan tỏa tinh thần và ý nghĩa của cuộc thi cũng như sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với dữ liệu tại Việt Nam”, bà Ánh Vân chia sẻ.

LPBank là nhà tài trợ kim cương cho cuộc thi quốc tế “Dữ liệu với cuộc sống – Data for Life 2024”

Với định hướng xuyên suốt “Lấy khách hàng làm trọng tâm”, LPBank ứng dụng công nghệ số làm động lực phát triển, sáng tạo các giải pháp số phục vụ khách hàng. Song song với đó, LPBank chú trọng đầu tư, ưu tiên tài trợ các hoạt động trong nghiên cứu và ứng dụng giải pháp số hiện đại không chỉ trong lĩnh vực tài chính, mà còn phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong cuộc đua chuyển đổi số, LPBank cũng đang là biểu tượng của sự đổi mới, dám bứt phá để chuyển đổi toàn diện, hiệu quả và bền vững. Nhờ đó, Ngân hàng gặt hái những “trái ngọt” từ hoạt động đẩy mạnh tự động hóa với Giải thưởng “Ngân hàng Triển khai công nghệ tự động hóa tốt nhất Việt Nam” do The Asian Banker - tổ chức xếp hạng tài chính hàng đầu châu Á trao tặng. LPBank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cũng như tại khu vực Châu Á đón nhận giải thưởng “Triển khai Core Banking nhanh nhất Châu Á” của Temenos và giải thưởng “Triển khai hệ thống Kondor Treasury nhanh nhất Châu Á - Thái Bình Dương của Finastra.

Mới đây, LPBank cũng cho ra mắt giao diện mới của ứng dụng Ngân hàng số LPBank và ứng dụng LPBank Biz dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp, đánh dấu bước tiến trong hành trình chuyển đổi số, khẳng định sứ mệnh mang đến cho khách hàng trải nghiệm hệ sinh thái tài chính số hiện đại, tinh gọn và cá nhân hóa.