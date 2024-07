Luật sư Đào Kim Lân bị xóa tên khỏi Đoàn Luật sư TP.HCM

Ngày 24-7, Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành Quyết định 07/2024 về việc xoá tên khỏi danh sách luật sư.

Theo đó, Quyết định 07 căn cứ Luật Luật sư 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012); Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật (ban hành kèm theo Quyết định 50/QĐ-HĐLSTQ ngày 8-3-2023 của Hội đồng Luật sư toàn quốc); biên bản phiên họp Ban Chủ nhiệm ngày 30-5-2024 về việc xử lý các trường hợp luật sư nợ phí thành viên liên tục nhiều năm, sau khi đã nhắc nhở trên trang thông tin điện tử của Đoàn Luật sư, nhắc nhở bằng văn bản lần thứ hai hoặc bằng hình thức khác nhưng không được phúc đáp.

Đoàn Luật sư TP.HCM quyết định xoá tên khỏi danh sách Đoàn luật sư TP.HCM đối với luật sư Đào Kim Lân, sinh năm 1967, chứng chỉ hành nghề luật sư số 1875, thẻ luật sư số 2844. Lý do là vì đã nợ phí thành viên liên tục nhiều năm theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 39, điểm b Khoản 3 Điều 42 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và khoản 7 Điều 40 Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (24-7).

Xóa tên cả 3 luật sư từng bào chữa vụ Tịnh Thất Bồng Lai

Trước đó, vào tháng 4-2024, Đoàn Luật sư TP.HCM cũng đã xóa tên 2 luật sư là luật sư Đặng Đình Mạnh (sinh năm 1968, CCHNLS số 0464, thẻ luật sư số 2966) và luật sư Nguyễn Văn Miếng (sinh năm 1966, CCHNLS số 4678, Thẻ luật sư số 2975) vì đã nợ phí thành viên liên tục nhiều năm.

Hai luật sư này cùng luật sư Đào Kim Lân từng bào chữa cho các bị cáo ở Tịnh Thất Bồng Lai. Sau đó bị công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm vì có dấu hiệu phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân...