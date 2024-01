Lúng túng chọn đơn vị tổ chức đấu giá khu đất 'vàng' tại Bãi Trước, TP Vũng Tàu

Vừa qua, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện tổ chức đấu giá các khu đất công trên địa bàn tại cuộc họp do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chủ trì. Nhiều khu đất dù đưa vào kế hoạch để bán nhưng vài năm qua vẫn chưa thể thực hiện.

Trong đó có khu đất Cụm 5, diện tích 2,76 ha (mặt tiền biển Bãi Trước, bao quanh bởi 4 con đường Quang Trung- Thống Nhất- Nguyễn Du và Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu).

Trên đất còn vướng tài sản công

Khu đất Cụm 5 trước đây là trụ sở của Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh, công an tỉnh sau là công an TP Vũng Tàu và một số đơn vị khác. Với ý định bán đấu giá toàn bộ Cụm 5, từ tháng 10-2019, tỉnh đã thu hồi đất, di dời trụ sở các cơ quan, đơn vị để tạo mặt bằng chuẩn bị bán đấu giá. Trên đất hiện còn lại các trụ sở, khối nhà cũ.

Khu đất Cụm 5 từng được tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đưa ra tổ chức đấu giá từ năm 2020. Nhưng suốt từ đó đến nay việc đấu giá khu đất gặp nhiều khó khăn, điều chỉnh, vướng mắc. Dự kiến phải đến 2025 khu đất Cụm 5 mới có thể triển khai đấu giá.

Nguyên nhân, theo Sở TN&MT, việc đấu giá đất và tài sản trên diện tích đất 2,76ha tại khu đất Cụm 5 được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công và Luật Đất đai.

Trên đất Cụm 5 hiện còn các tài sản công là trụ sở cũ của các đơn vị như công an, Nhà Thiếu nhi tỉnh. Ảnh: TK

Theo Luật Quản lý sử dụng tài sản công (có hiệu lực từ 01/01/2018) thì việc tổ chức đấu giá giao cho Sở Tài chính là cơ quan chủ trì thực hiện. Nếu theo Luật Đất đai năm 2013 thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất (thuộc Sở TN&MT)- đơn vị hiện đang được giao quản lý đất sẽ thực hiện tổ chức đấu giá.

Hiện chưa xác định được cơ quan chủ trì thực hiện việc tổ chức đấu giá. Do đó dự kiến Sở sẽ tham mưu tỉnh sẽ có văn bản gửi xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng quy định pháp luật để tổ chức đấu giá.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 với khu vực này cũng chưa hoàn tất. Nên khu đất Cụm 5 được dự kiến là một trong 3 khu đất được tổ chức đấu giá vào năm 2025.

Dự kiến đến 2025 mới có thể tổ chức đấu giá

Như PLO từng thông tin, cuối năm 2019, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã từng duyệt phương án để bán đấu giá đấu giá 10 khu đất công chủ yếu tại Vũng Tàu và huyện Côn Đảo trong năm 2020. Trong đó có khu đất Cụm 5, giá khởi điểm là gần 2.313 tỉ đồng. Việc đấu giá do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tổ chức thực hiện.

Ngày dự kiến tổ chức đấu giá là chiều 10/01/2020. Tuy nhiên, trước “giờ G” phiên đấu giá đã phải hoãn lại do không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá.

Bởi đến hạn chót đăng ký tham gia đấu giá chỉ có một khách hàng nộp hồ sơ năng lực theo quy định là bà Trần Ngọc Bích (ngụ TP.HCM). Do đó không đủ điều kiện và thuộc trường hợp đấu giá không thành.

Khu đất Cụm 5 nằm ở vị trí "vàng" ngay trung tâm hướng biển Bãi Trước, Vũng Tàu. Ảnh: KN

Đến giữa tháng 6-2020, tỉnh có quyết định sửa đổi, bổ sung phương án và quyết định đấu giá khu đất Cụm 5. Theo đó, tổng vốn đầu tư dự án là hơn 11.592 tỉ đồng (bao gồm hơn 9.270 tỉ đồng kinh phí đầu tư dự kiến để thực hiện dự án và 2.313 tỉ đồng giá khởi điểm của khu đất-PV).

Đây là vị trí đất đắc địa của Vũng Tàu nên thời điểm này, tỉnh đưa ra nhiều điều kiện chặt chẽ với nhà đầu tư nếu tham gia đấu giá, trúng và sử dụng đất sau này. Trong đó có việc yêu cầu nhà đầu tư trúng đấu giá phải xây dựng một công trình khối tháp đôi cao tối đa 45 tầng với chức năng hỗn hợp là trung tâm thương mại dịch vụ và vui chơi giải trí, thể dục thể thao, khách sạn năm sao, nhà ở dạng căn hộ cao cấp... Thiết kế của công trình phải tổ chức thi tuyển theo đúng quy định, hình thức kiến trúc phải độc đáo, đảm bảo yêu cầu về thẩm mỹ.

Tỉnh kỳ vọng bán đấu giá đất thành công đồng thời phải có những dự án, công trình điểm nhấn cho trung tâm Vũng Tàu. Ảnh: KN

Tuy nhiên sau đó việc đấu giá cũng chưa thể tiến hành vì nhiều khó khăn, vướng mắc. Ngoài khu đất Cụm 5, trong năm 2021-2022, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng dự kiến đấu giá 6 khu đất khác nữa với tổng diện tích hơn 246ha (trong đó có khu Cù lao Bến Đình 110ha-PV), dự kiến thu về hơn 12.293 tỉ đồng. Nhưng đến nay chưa thể tổ chức đấu giá được khu đất nào.

Ngoài lý do khách quan do dịch bệnh COVID-19, còn một số lý do khác như khu đất chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, có khu chưa có hạ tầng kết nối đến khu đất, có khi đất còn phải bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Kết luận cuộc họp, riêng liên quan đến đấu giá đất Cụm 5, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sẽ tổ chức cuộc họp riêng để nghe báo cáo kỹ lại phương án, trong đó có việc xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ…

TRÙNG KHÁNH