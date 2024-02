Lý do Chelsea không dám sa thải HLV Pochettino

(PLO)- Chelsea không dám sa thải HLV Mauricio Pochettino vì CLB sẽ phải trả khoảng 10 triệu bảng tiền bồi thường và điều này làm khó The Blues trong việc tuân thủ quy định về chi tiêu của Premier League.

Theo Daily Mail, HLV Pochettino đã ký một bản hợp đồng hai năm với Chelsea khi ông nhậm chức vào mùa hè qua. Ông thầy người Argentina có quyền lựa chọn gia hạn thêm một năm nữa. Khi cập bến Chelsea, ông đã đưa theo một đội ngũ nhân viên hậu cần đông đảo, bao gồm những cái tên như Jesus Perez, Miguel d'Agostino, Toni Jimenez và Sebastiano Pochettino (con trai của Mauricio Pochettino).

Với 18 tháng còn lại trong hợp đồng của Pochettino, The Blues sẽ phải trả 10 triệu bảng tiền bồi thường nếu muốn chấm dứt hợp đồng, chưa tính đội ngũ trợ lý của ông cũng rời đi. Theo các nguồn tin, Chelsea đang đi trên dây trong việc tuân thủ Quy tắc về Lợi nhuận và Bền vững của Premier League (PSR), nếu họ đơn phương hủy hợp đồng trước tháng 6, khi số tiền này sẽ được tính vào.

Kể từ khi tỷ phú Todd Boehly tiếp quản Chelsea đã chi hơn 1 tỷ bảng trên thị trường chuyển nhượng. Họ cũng đã trả hàng triệu bảng để sa thải các HLV Thomas Tuchel (10 triệu bảng) và Graham Potter (13 triệu bảng). Cần biết Quy tắc PSR chỉ cho phép một CLB chịu lỗ tối đa 105 triệu bảng trong ba mùa giải.

Chelsea không dám sa thải HLV Pochettino do tiền bồi thường lớn đồng thời vi phạm Quy tắc của Premier League. Ảnh: GETTY.

Và mặc dù việc tài trợ cho cơ sở hạ tầng, phát triển bóng đá nữ và đầu tư vào bóng đá trẻ không được tính vào, nhưng tiền bồi thường cho HLV lại trực tiếp được tính vào mục lỗ của Chelsea.

Hiện tại, Chelsea đã tính đến việc bán các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của mình như Armando Broja, Trevoh Chalobah và Conor Gallagher vì bất kỳ số tiền nào thu được từ việc bán cầu thủ sẽ được cộng vào doanh thu bán hàng. Tuy nhiên, Broja chỉ gia nhập Fulham theo dạng cho mượn vì Cottagers đã từ chối trả mức giá yêu cầu 50 triệu bảng. Mặt khác, Chalobah và Gallagher không muốn đi.

Trên sân cỏ, kết quả thi đấu của Chelsea rất thiếu thuyết phục. The Blues đã thua 2-4 trước Wolverhampton Wanderers trong trận đấu gần nhất tại Premier League vào ngày 4-2. Khi đó, một số cổ động viên Chelsea đã đồng thanh hát tên cựu HLV Jose Mourinho trong trận đấu. Ông thầy người Bồ Đào Nha hiện không có công việc sau khi bị AS Roma sa thải. Tuy nhiên, do tình hình PSR ngặt nghèo, Chelsea không dám sa thải Pochettino ngay bây giờ, buộc ông tiếp tục công việc ít nhất cho đến cuối mùa.

HLV Pochettino nhận lỗi và trách nhiệm trong trận thua gần nhất của Chelsea. Ảnh: GETTY.

Thất bại trước Wolves đã đẩy Chelsea xuống nửa dưới của bảng xếp hạng Premier League. Họ đang xếp thứ 11 với chỉ 31 điểm sau 23 trận. HLV Pochettino đã thừa nhận rằng đội bóng của mình đã chơi không đạt yêu cầu trước Wolves và chịu trách nhiệm về thất bại này.

HLV Pochettino nói với The Guardian: “Các cầu thủ Chelsea chơi không đủ tốt, nhưng tôi chịu trách nhiệm về thất bại này. Chúng tôi đã không giữ thế trận một cách đúng đắn. Tôi không phải là người giỏi nhất, lỗi là của tôi”.

Chelsea sẽ tiếp tục ra sân vào ngày 7-2 để đối đầu với Aston Villa tại Villa Park trong cuộc tái đấu vòng bốn FA Cup. Trận đấu trước diễn ra tại sân Stamford Bridge giữa hai đội đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

HÙNG VĂN