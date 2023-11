Lý do khiến đêm nhạc giáng sinh hướng đến thế hệ GEN Z có giá vé rất cao

Vào ngày 24 và 25 - 12 - 2023, tại Nhà hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra hai đêm nhạc giáng sinh mang tên Xmas Concert 2023. Chương trình sẽ có sự xuất hiện của các ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Vũ Cát Tường, Hà Lê, Nguyên Hà, Vicky Nhung, Nhóm Oplus/ Nhóm trung tâm nghệ thuật Be singer…

Thông tin về chương trình ngày 10-11, đại diện ê kíp sản xuất cho biết, đây là lối đi mạo hiểm, phục vụ những người trẻ, mang đến những năng lượng mới cho người trẻ và tìm kiếm “đồng âm” từ người trẻ về hành trình thiện nguyện, mang đến một cuộc sống đầy màu sắc và tương lai tươi sáng cho trẻ em yếu thế.

Bắt đầu từ câu chuyện của đạo diễn Nguyễn Việt Thanh với vai trò là đại sứ Quỹ Hạnh Phúc cho mọi người, được sáng lập bởi chủ tịch Nguyễn Thanh Hương, đây là quỹ mổ tim miễn phí dành cho các trẻ em nghèo vùng núi và nông thôn Việt Nam.

Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh (thứ nhất từ phải sang) trả lời câu hỏi của báo chí về đêm nhạc giáng sinh Xmas. Ảnh: VT.

Quỹ đã có nhiều năm hoạt động và mổ được gần 500 ca trong thời gian qua. Với mong muốn tìm kiếm thêm nhiều nguồn lực cho Quỹ cũng như lan toả để cộng đồng cùng chung tay chia sẻ tình yêu thương đến với các cháu nhỏ bất hạnh

“Để không giống như câu chuyện cô bé bán diêm trong mùa đông giá lạnh và khắc nghiệt, khi cô bé phải đốt lên chính những que diêm ít ỏi còn lại để cầu nguyện những điều may mắn và hạnh phúc đến với mình”- đại diện Ban tổ chức bày tỏ.

Đêm nhạc giáng sinh Xmas ra đời với mong muốn là những que diêm mang đến phép màu cho các em bé nghèo đang mang trọng bệnh, để bớt đi những cái kết buồn như cô bé bán diêm.

Trả lời báo chí về việc chương trình đêm nhạc giáng sinh hướng đến thế hệ GEN Z nhưng các nghệ sĩ tham gia phần đông không thuộc thế hệ này, đạo diễn Nguyễn Việt Thanh cho biết thêm: Không gian biểu diễn của chương trình đêm nhạc giáng sinh khó với những nghệ sĩ trẻ.

“Điều mà chúng tôi muốn hướng tới là đối tượng Gen Z có cảm thụ âm nhạc, có chiều sâu, đồng cảm và tinh tế”- đạo diễn Nguyễn Việt Thanh nói. Giá vé khởi điểm của chương trình là 3,5 triệu. Theo đạo diễn Nguyễn Việt Thanh, đây là giá vé rất cao so với mặt bằng thị trường, tuy nhiên bà cho biết điều này liên quan đến mức độ đầu tư của chương trình đêm nhạc giáng sinh và sẽ không khiến cho khán giả thất vọng.

Cũng theo nữ đạo diễn, toàn bộ cảnh quan trong và ngoài của Nhà hát lớn sẽ rực rỡ và choáng ngợp, đảm bảo là không gian giáng sinh đẹp nhất Hà Nội, cùng hàng ngàn phần quà đặc biệt do chính các ông già noel, bà chúa tuyết trao tặng cho khán giả ngay khi bước chân vào sân khấu đêm nhạc giáng sinh...

Đêm nhạc giáng sinh XMAS concert được xây dựng bởi ba chương: Chương I (Oh Holy Jolly: Đêm Thánh); Chương II (The Miracle: Ánh sáng diệu kì); Chương III (Safe and Sound: Giáng sinh an lành) với các ca khúc quốc tế kinh điển về giáng sinh cùng những bài hát nhạc Việt quen thuộc về Noel, mùa đông và tình yêu được chính đạo diễn Nguyễn Việt Thanh biên tập, chọn bài, lên kịch bản và tổng đạo diễn cho đêm nhạc giáng sinh.

VIẾT THỊNH