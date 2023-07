Nhạc trưởng Lê Phi Phi trở lại trong hai đêm 'Rock Symphony Vol.3'

(PLO)- Chương trình 'Rock Symphony' sau hai lần tổ chức thành công tại TP.HCM sẽ trở lại cùng khán giả yêu nhạc với phiên bản thứ 3 trong hai đêm 29 và 30-7 tại Nhà hát thành phố.

Theo Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM - HSBO, nhạc trưởng Lê Phi Phi, người mang dấu ấn về những chương trình hoà nhạc có chất lượng nghệ thuật cao tại Việt Nam sẽ trở lại TP.HCM trong chương trình hòa nhạc đặc biệt 'Rock Symphony Vol.3' ngày 29 và 30 - 7.

Với Rock Symphony Vol.3, khán giả sẽ được thưởng thức các bản nhạc nổi tiếng là những ca khúc quen thuộc được phối khí với phong cách mới: nhạc rock và nhạc cổ điển cùng song hành. Có thể kể đến: “Hot stuff”, “Waterloo”, “Don’t stop me now”,…Những bản hit huyền thoại trên thế giới: “Heal the world”, “Just the way you are”, “I will always love you”,… Khép lại đêm nhạc là những bản nhạc bất hủ: “We are the champions, We will rock you,…” mang thông điệp, cảm xúc bất tận về tình yêu và niềm tin cuộc sống.

Đêm nhạc có sự tham gia của các khách mời: ca sĩ - rocker Phạm Anh Khoa, ca sĩ Võ Hạ Trâm, nghệ sĩ saxophone Nguyễn Tuấn Lộc, nghệ sĩ guitar Tim Trần trở về từ Úc cùng các soloists của HBSO: Đào Mác, Hồ Hoàng Ngọc, Nguyễn Tấn Đạt cùng hợp xướng và Dàn nhạc Giao hưởng HBSO.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi sinh ra tại Hà Nội và định cư tại Skopje, Macedonia. Dưới sự dìu dắt và thừa hưởng niềm say mê âm nhạc từ bố, nhạc sĩ Hoàng Vân, ông được học piano từ nhỏ và bắt đầu học chỉ huy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Ông sang Nga du học tại Nhạc viện Tchaikovsky, tốt nghiệp Thạc sĩ âm nhạc với chuyên ngành chỉ huy dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng và vũ kịch vào năm 1993. Ông được mời về làm Nhạc trưởng và Giảng viên âm nhạc tại Skopje, liên tục biểu diễn và cộng tác dàn dựng với rất nhiều nghệ sỹ, dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, nhà hát danh tiếng ở Châu Âu.

Ông là Nhạc trưởng thường trực của chuơng trình hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi" và chương trình "Quỹ học bổng thắp sáng niềm tin", thường xuyên tham gia chuơng trình hòa nhạc trong“Xuân quê hương” (Bộ Ngoại giao và Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài) cũng như các chương trình “Giai điệu tự hào” (VTV), Rock symphony với Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh…

TRÍ NHIÊN