Lý do thiết quân luật trong toàn văn phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc 04/12/2024 09:16

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nêu rõ lý do thiết quân luật khẩn cấp trong bài phát biểu trên truyền hình tối 3-12.

Tối 3-12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bất ngờ ban bố lệnh thiết quân luật khi cáo buộc đảng đối lập chính trong quốc hội nước này có thiện cảm với Triều Tiên và tiến hành các hoạt động chống phá nhà nước.

Tuy nhiên, rạng sáng 4-12, ông Yoon tuyên bố dỡ bỏ lệnh thiết quân luật khẩn cấp sau khi Quốc hội nhất trí thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt lệnh này cũng như sức ép từ những người biểu tình chống đối lệnh này.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: CNN

Dưới đây là một số nội dung chính trong bài phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol khi tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp.

"Thưa các công dân đáng kính, với tư cách là Tổng thống, với lòng căm phẫn, tôi xin kêu gọi các bạn.

Kể từ khi chính quyền của chúng ta thành lập, Quốc hội đã khởi xướng 22 cuộc luận tội các quan chức chính phủ và kể từ khi Quốc hội khóa 22 bắt đầu vào tháng 6, Quốc hội đang thúc đẩy việc luận tội thêm 10 người nữa. Đây là tình huống không chỉ chưa từng có tiền lệ ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới mà còn chưa từng xảy ra kể từ thời điểm lập quốc.

Điều đó đang làm tê liệt ngành tư pháp khi có nhiều lời đe dọa nhắm tới các thẩm phán, cố gắng buộc tội một số công tố viên. Điều đó cũng làm tê liệt nhánh hành pháp bằng cách cố gắng luận tội Bộ trưởng Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông, Chủ tịch Ban Kiểm toán và Bộ trưởng Quốc phòng.

Việc xử lý ngân sách quốc gia cũng làm suy yếu các chức năng thiết yếu của nhà nước và biến Hàn Quốc thành thiên đường ma túy và gây ra sự hoảng loạn về trật tự xã hội bằng cách cắt giảm hầu như tất cả nguồn ngân sách lớn để trấn áp tội phạm ma túy và duy trì an ninh. Đảng Dân chủ đã cắt giảm 4.100 tỉ won từ ngân sách năm tới, bao gồm 1.000 tỉ won cho dự trữ phòng ngừa thiên tai, 38,4 tỉ won cho trợ cấp chăm sóc trẻ em và một dự án phát triển một mỏ khí đốt trong thành phố để tạo việc làm cho thanh niên.

Họ thậm chí còn kìm hãm việc tài trợ để cải thiện chế độ đãi ngộ với các sĩ quan quân đội, bao gồm tăng lương và trợ cấp cho các sĩ quan mới vào nghề và tăng phí trực ban. Sự bất bình về vấn đề ngân sách này không khác gì thao túng tài chính quốc gia của Hàn Quốc. Chế độ độc tài lập pháp của đảng Dân chủ, vốn sử dụng ngân sách như một phương tiện đấu tranh chính trị, đã không ngần ngại bôi nhọ ngân sách. Chính phủ bị tê liệt và tiếng thở dài của người dân ngày càng tăng.

Việc chà đạp trật tự hiến pháp của Hàn Quốc tự do và phá vỡ các thể chế nhà nước hợp pháp được thành lập theo hiến pháp và luật pháp, rõ ràng là một hành động chống nhà nước, vốn là âm mưu nổi loạn. Cuộc sống của người dân bị xem nhẹ và chính phủ đang trong tình trạng tê liệt do bị luận tội, điều tra đặc biệt và bảo vệ lãnh đạo phe đối lập".

Tiếp theo, Tổng thống Yoon cáo buộc quốc hội Hàn Quốc "đang cố gắng làm tê liệt hệ thống hành chính tư pháp của quốc gia thông qua chế độ độc tài lập pháp và lật đổ hệ thống dân chủ tự do". Theo Tổng thống Yoon, quốc hội, vốn phải là nền tảng của nền dân chủ tự do, lại đang làm sụp đổ hệ thống dân chủ tự do. Hiện tại, Hàn Quốc đang trong tình thế bấp bênh, không có gì ngạc nhiên nếu nó sụp đổ ngay lập tức.

Tổng thống Yoon nêu rõ rằng ông tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp để bảo vệ Hàn Quốc tự do khỏi các mối đe dọa từ Triều Tiên và để xóa bỏ các thế lực chống nhà nước ủng hộ Triều Tiên, cũng như để bảo vệ trật tự hiến pháp tự do.

Tổng thống Yoon nhấn mạnh rằng "thông qua lệnh thiết quân luật khẩn cấp này, tôi sẽ xây dựng lại và bảo vệ Hàn Quốc tự do đang trên đà sụp đổ".

"Đây là bước đi tất yếu để đảm bảo tự do và an toàn cho người dân và sự bền vững của đất nước và để truyền lại một đất nước đàng hoàng cho các thế hệ tương lai khỏi các hoạt động liên tục của các thế lực chống nhà nước nhằm lật đổ chế độ. Tôi sẽ xóa bỏ các thế lực chống nhà nước càng sớm càng tốt và bình thường hóa tình hình trở lại. Tôi sẽ đập tan các thế lực chống nhà nước và bình thường hóa đất nước càng sớm càng tốt.

Việc ban bố thiết quân luật sẽ gây ra một số bất tiện cho những người tốt đã tin tưởng và tuân theo các giá trị của Hiến pháp của nước Hàn Quốc tự do, nhưng tôi sẽ tập trung vào việc giảm bớt những bất tiện này. Các biện pháp này là cần thiết để duy trì một nước Hàn Quốc tự do, và không có thay đổi nào trong lập trường chính sách đối ngoại của chúng tôi về việc hoàn thành trách nhiệm và đóng góp của mình trong cộng đồng quốc tế.

Với tư cách là tổng thống của các bạn, tôi tha thiết kêu gọi các bạn. Tôi sẽ cống hiến cuộc đời mình để bảo vệ nước Hàn Quốc tự do, chỉ dựa vào người dân. Xin hãy tin tưởng tôi. Cảm ơn các bạn".