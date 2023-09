Man City được kỳ vọng sẽ thống trị giải thưởng của FIFA

(PLO)- LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa công bố các đề cử giải thưởng FIFA The Best. Manchester City tự hào khi đóng góp đến một nửa số ngôi sao trong danh sách rút gọn 12 người cạnh tranh danh hiệu nam cầu thủ hay nhất năm.

Manchester City được kỳ vọng sẽ thống trị các giải thưởng FIFA The Best sắp tới, khi đã vô địch Premier League, Champions League và FA Cup trong mùa giải 2022 - 2023 đáng kinh ngạc của họ. Ở hạng mục cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới, Erling Haaland của Manchester City sẽ đối đầu với Lionel Messi và Kylian Mbappe.

Haaland là một trong sáu ngôi sao giành cú ăn ba của Manchester City được đề cử giải thưởng The Best của FIFA và Pep Guardiola cũng tranh giành giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất FIFA. Thời gian tính giải thưởng này là từ ngày 19-12-2022 cho đến ngày 20-8-2023. Điều đó đồng nghĩa thành tích vô địch World Cup 2022 của Lionel Messi cùng tuyển Argentina sẽ không được tính đến khi họ thắng Pháp trong trận chung kết vào ngày 18-12-2022.

Man City thống trị bóng đá châu Âu trong mùa giải vừa qua. ẢNH: GETTY

Lionel Messi hiện là cầu thủ xuất sắc nhất FIFA The Best sau khi anh vượt qua Karim Benzema và Kylian Mbappe để giành giải thưởng này năm ngoái. Trong khi đó, Haaland vừa vượt qua Lionel Messi để giành giải cầu thủ nam xuất sắc nhất năm của LĐBĐ châu Âu (UEFA). Tiền đạo người Na Uy cũng giành giải cầu thủ hay nhất năm từ Hiệp hội các nhà báo bóng đá và Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Anh. Haaland chính là vua phá lưới Premier League và Champions League mùa trước.

Ngoài Haaland thì Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Rodri và Bernardo Silva là những cầu thủ khác của Man City được đề cử FIFA The Best, trong khi Declan Rice của Arsenal cũng nằm trong danh sách. Marcelo Brozovic của Croatia, cùng cặp đôi Khvicha Kvaratskhelia và Victor Osimhen của Napoli là những người còn lại trong danh sách rút gọn 12 cầu thủ nam hay nhất năm do cơ quan quản lý cao nhất làng bóng đá thế giới công bố.

Trong khi đó, ở hạng mục HLV hay nhất năm, HLV Ange Postecoglou của Tottenham nằm trong danh sách rút gọn sau khi dẫn dắt Celtic tới cú ăn ba. Ba HLV còn lại cạnh tranh cho danh hiệu là Xavi của Barcelona, Luciano Spalletti của Napoli và Pep Guardiola của Manchester City.

12 ứng viên cho danh hiệu cầu thủ nam xuất sắc nhất năm của FIFA. ẢNH: FIFA

Ở hạng mục thủ môn xuất sắc nhất, Ederson của Man City sẽ cạnh tranh với cựu thủ môn của Inter Milan và hiện đang chơi cho Manchester United là Andre Onana. Thibaut Courtois của Real Madrid cũng được đề cử.

Ở hạng mục nữ cầu thủ xuất sắc nhất, bóng đá Anh có 4 ngôi sao được đề cử trong danh sách rút gọn 12 người, đó là Rachel Daly, Alex Greenwood, Lauren James và Keira Walsh. Tuy nhiên, Aitana Bonmati của tuyển nữ Tây Ban Nha mới là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu sau chức vô địch World Cup 2023.

Thủ môn người Anh Mary Earps, người giành giải “Găng tay vàng” World Cup 2023 được đề cử ở hạng mục thủ môn nữ xuất sắc nhất. Trong khi đó, HLV tuyển nữ Anh Sarina Wiegman, cùng HLV của nữ Chelsea Emma Hayes nằm trong danh sách đề cử HLV nữ xuất sắc nhất.

Các ứng viên cho danh hiệu HLV đội nữ hay nhất FIFA The Best

‌Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra ngay từ bây giờ và kéo dài đến ngày 6-10. Người hâm mộ có thể bỏ phiếu cùng với các đội trưởng, HLV đội tuyển quốc gia và các nhà báo. Hiện FIFA đã mở cuộc bình chọn cho người hâm mộ.

Dù thành tích vô địch World Cup 2022 của Lionel Messi không được tính trong cuộc bầu chọn FIFA The Best, nhưng HLV người Na Uy Stale Solbakken dự đoán Messi sẽ vượt qua người đồng hương Erling Haaland của ông.

Stale Solbakken chia sẻ với VG: “Nếu bạn hỏi tôi nghĩ ai sẽ thắng giải (FIFA The Best), tôi sẽ nói là Lionel Messi, nhờ chức vô địch World Cup 2022 của cậu ấy. Nó vẫn sẽ tác động lên các lá phiếu”.

Pep Guardiola và Erling Haaland có khả năng cao thắng 2 giải danh giá nhất FIFA The Best là HLV nam hay nhất và cầu thủ nam hay nhất. ẢNH: GETTY

Bất chấp điều đó, Manchester City được kỳ vọng sẽ ẵm trọn mọi danh hiệu cá nhân của giải thưởng FIFA The Best sau một mùa giải thống trị bóng đá châu Âu cấp CLB. 6 cầu thủ Man City cạnh tranh giải nam cầu thủ hay nhất, với Haaland là ứng viên nặng ký. Pep Guardiola được dự đoán sẽ dễ dàng thắng giải HLV hay nhất, còn Ederson cũng có khả năng giành danh hiệu thủ môn hay nhất năm.

