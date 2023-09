4 cầu thủ Real Madrid bị bắt và điều tra vì nghi án phát tán ‘clip nóng’

Ba cầu thủ Real Madrid đã bị bắt hôm thứ Năm (giờ quốc tế) sau khi có thông tin cho rằng một trong những cầu thủ này đã quay phim một cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên quan hệ tình dục trước khi phát tán nó.

Trang tin uy tín của Tây Ban Nha El Confidencial đưa tin ba cầu thủ Real Madrid đã bị cảnh sát bắt. Họ bị bắt giữ sau khi mẹ của cô gái trình báo sự việc với cảnh sát, tố cáo 3 người đã quay “clip nóng” và gửi nó cho những người khác. El Confidencial cho biết, cả ba bị bắt giữ vào sáng thứ năm (giờ quốc tế). Đáng chú ý, có đến 4 cầu thủ Real Madrid liên quan đến sự việc này, nhưng có 3 cầu thủ bị bắt. Cả 4 cầu thủ Real Madrid bị điều tra liên quan đến cáo buộc phát tán "thông tin bí mật".

3 cầu thủ Real Madrid bị bắt vì phát tán "clip nóng". ẢNH: GETTY

Real Madrid xác nhận 4 cầu thủ của họ đã nói chuyện với cảnh sát về cáo buộc chia sẻ “clip nóng” của một cô gái vị thành niên. Real Madrid đã đưa ra thông báo vào lúc 18h30 chiều hôm qua (14-9, giờ Anh).

Thông báo viết: "Real Madrid thông báo rằng chúng tôi đã biết rằng một cầu thủ Castilla và ba cầu thủ Real Madrid C đã làm việc với Lực lượng Bảo vệ Dân sự liên quan đến việc khiếu nại về cáo buộc phát tán video riêng tư trên WhatsApp. Khi CLB có đầy đủ thông tin chi tiết, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp”.

Các sĩ quan Lực lượng Bảo vệ Dân sự ở Gran Canaria đang điều tra vụ việc sau khi nhận được đơn khiếu nại vào ngày 6-9. Người phát ngôn của họ cho biết: “Một người mẹ đi cùng con gái dưới 16 tuổi đã báo cáo với cảnh sát ở Santa Maria de Guia, tỉnh Las Palmas, Gran Canaria rằng có một số đoạn clip ghi lại cảnh quan hệ tình dục đồng thuận của con gái bà.

Video này được ghi lại mà không có sự đồng ý của cô ấy và hiện cô ấy biết đoạn clip bị phát tán. Vụ việc xảy ra tại thị trấn Morgan từ giữa tháng 6, nhưng cô ấy nói bây giờ mới biết đến sự tồn tại của đoạn clip. Vì lý do này, Tòa án 3 ở San Bartolome de Tirajana đã ra lệnh cho Lực lượng Bảo vệ Dân sự đưa một số người ra tòa”.

Cảnh sát đang điều tra vụ phát tán "clip nóng" của các cầu thủ Real Madrid. ẢNH: GETTY

Không có ai trong số những người bị giam giữ là thành viên đội một của Real Madrid, người phát ngôn cho biết: “Điện thoại di động của họ đã bị tịch thu và họ đã được trả tự do vào thời điểm hiện tại. Vụ bắt giữ xảy ra sáng 14-9. Một trong những người bị bắt là cầu thủ Real Madrid Castilla và hai người còn lại là cầu thủ Real Madrid C. Một cầu thủ khác của Real Madrid C đang bị điều tra”.

Đáng chú ý, dù không có cầu thủ đội 1 nào bị cảnh sát điều tra, nhưng tờ El Confidencial tuyên bố: “Các nguồn tin từ cảnh sát cho biết có thể có một số cầu thủ khác có liên quan, bao gồm cả các cầu thủ đội một Real Madrid”.

Real Madrid rúng động bởi Scandal "clip nóng". ẢNH: GETTY

Real Madrid Castilla hiện đang được quản lý bởi huyền thoại câu lạc bộ Raul. Trong khi đó, các cầu thủ đội 1 Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti đã trở lại CLB tập luyện, sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua. Real Madrid sẽ tiếp đón Real Sociedad trên sân nhà Bernabeu tại La Liga lúc 20h ngày 17-9 (giờ Anh). Ngày 20-9 (giờ Anh), Real Madrid đá trận mở màn Champions League ở bảng C gặp Union Berlin của Đức cũng trên sân nhà.

GIA ĐỊNH