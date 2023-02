Mang thuốc lắc vào vũ trường lớn nhất miền Trung mừng sinh nhật bạn gái

(PLO)- Công an kiểm tra vũ trường New Phương Đông, phát hiện 64 người dương tính ma túy, trong đó có một nam thanh niên mang hàng chục viên thuốc lắc vào đây để mừng sinh nhật bạn gái.

Ngày 1-2, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự bốn nghi phạm gồm: Võ Ngọc Phi (30 tuổi), Tô Ngọc Linh (33 tuổi), Phan Văn Kiếm (23 tuổi) cùng ngụ tỉnh Quảng Nam), Hồ Nhất Hải (23 tuổi, ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an cũng lập hồ sơ xử lý 62 người khác về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng 31-1, nhiều lực lượng của Công an quận Hải Châu bất ngờ đột kích vũ trường New Phương Đông (trên đường Đống Đa, phường Thuận Phước). Tại đây, hàng trăm người đang say sưa lắc lư theo ánh đèn mờ ảo của vũ trường.

Công an phát hiện Phi, Kiếm và một số người khác tàng trữ trái phép hơn 30 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, hai gói ketamin. Qua kiểm tra, 43 người tại ba bàn khách này thì phát hiện 38 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh, Phi khai nhận mang thuốc lắc vào vũ trường để bay lắc mừng sinh nhật của bạn gái nhưng bạn gái không đến. Phi và nhóm bạn đang sử dụng thì bị phát hiện.

Công an còn kiểm tra ngẫu nhiên đối với một số khách khác đang có mặt tại vũ trường này, phát hiện thêm 26 trường hợp khác dương tính với chất ma túy.

New Phương Đông được xem là vũ trường lớn nhất miền Trung ở thời điểm hiện tại.

Vũ trường New Phương Đông có sự chuẩn bị để đối phó công an (PLO)- Trước chuyên án triệt xóa ma túy trong các quán bar, vũ trường nên chủ vũ trường New Phương Đông (được cho là lớn nhất Đà Nẵng) đã siết chặt với khách nhằm đối phó với công an.

HẢI HIẾU