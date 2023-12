(PLO)- Huyền thoại Manchester United Gary Neville chỉ trích Nemanja Matic là kẻ phản bội trong phòng thay đồ đội chủ sân Old Trafford

Mới đây, Nemanja Matic, 35 tuổi tiết lộ nhiều cầu thủ Manchester United phạt 75.000 bảng Anh vì đến trễ. Trong cuộc phỏng vấn, Matic, người hiện không còn chơi cho “quỷ đỏ” đã đưa ra những thông tin mà cựu đội trưởng Manchester United Gary Neville cho rằng, đó là tiết lộ bí mật trong phòng thay đồ đội bóng, hành vi đó là không thể tha thứ.

Tiền vệ người Serbia Nemanja Matic rời Chelsea để đầu quân cho MU vào năm 2017. Anh đã trải qua 5 năm ở Old Trafford, ra sân 189 lần, trước khi gia nhập AS Roma vào năm 2022. Hiện Matic đang chơi cho CLB Rennes của Pháp. Gần đây, Matic đã gây xôn xao dư luận khi tiết lộ rằng các tiêu chuẩn ở MU thấp hơn nhiều so với câu lạc bộ trước đây của anh là Chelsea.

Nemanja Matic tiết lộ nhiều chuyện hậu trường của MU. ẢNH: Youtube @YUPlanetTV

Và Matic tiết lộ rằng Paul Pogba (hiện đang ở Juventus) và Jadon Sancho, người hiện đang bị MU treo giò nội bộ sau cuộc cãi vã công khai với HLV Erik ten Hag thường xuyên đến sân tập luyện muộn trong mùa giải, đặc biệt là các cầu thủ MU phải chịu khoản tiền phạt khổng lồ là 75.000 bảng Anh vì đến trễ.

Huyền thoại MU Gary Neville thừa nhận những tiêu chuẩn đó hoàn toàn không thể chấp nhận được, tuy nhiên, ông cũng chỉ trích Matic vì tiết lộ bí mật phòng thay đồ MU. Phát biểu trong tập mới nhất của The Overlap của SkyBet, Gary Neville nói: “Tôi nhớ tôi đã đến sân tập Carrington muộn một lần, 20 năm một lần. Tôi bị kẹt xe kinh khủng. Tôi chưa bao giờ đến muộn. Tôi gọi điện, tôi điên cuồng, tôi hoàn toàn suy sụp.

Chỉ là những tiêu chuẩn mà tôi đặt ra, nếu ai khác đến muộn tôi sẽ chỉ trích người khác, bởi đó là điều thiếu tôn trọng nhất mà bạn có thể làm, khiến đồng đội phải chờ đợi. Làm việc chăm chỉ thì không cần phải nói, nhưng nếu mọi người đều chờ đợi bạn thì bạn không thể là người chăm chỉ trong cuộc sống”.

Gary Neville chỉ trích thẳng thừng Matic. ẢNH: Youtube @TheOverlap

Sau đó, Gary Neville buông lời chỉ trích Matic: “Tôi đã mềm mỏng với các cầu thủ MU trong 12 tháng (không bình luận chỉ trích) vì tôi chỉ tập trung vào môi trường thối nát với quyền sở hữu của CLB, có rất nhiều khó khăn ở CLB để các cầu thủ có thể thành công, với mọi thứ hỗn độn ở xung quanh họ.

Có rất nhiều điều không ổn với MU và hy vọng chủ sở hữu mới của CLB sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng những gì chúng tôi nghe được từ Nemanja Matic vào tuần trước về việc đi trễ là điều khiến tôi khó chịu.

Sự phản bội lớn nhất mà bạn có thể gặp phải trong phòng thay đồ bóng đá là khi các cầu thủ hoặc đại diện của cầu thủ tìm đến giới truyền thông để hạ bệ người quản lý và những cầu thủ khác trong phòng thay đồ của bạn. Thành thật mà nói, đó là điều không thể tha thứ được.

Matic tiết lộ Sancho và Pogba thường xuyên đi tập muộn ở MU. ẢNH: GETTY

Đối với tôi, tôi nghe những câu chuyện kiểu như “chúng ta lại tiếp tục, bọn khốn kiếp, họ sẽ cố gắng sa thải một huấn luyện viên khác", “một nhóm cầu thủ khác bị đuổi khỏi đội”. Tôi nghĩ “Hãy im miệng, làm việc chăm chỉ nhất có thể và ngày hôm sau hãy quay lại và làm lại”, chỉ vậy thôi.

Tôi có một số điều thông cảm với họ vào lúc này và tình hình ở MU, việc tuyển dụng nhân sự tiếp tục kém, tiêu cực, quản lý yếu kém. Tôi đã cho họ một chặng đường khá dễ dàng, nhưng tôi không hề thông cảm cho họ nếu họ tiết lộ câu chuyện trong phòng thay đồ đội bóng hoặc nếu họ đến muộn”.

