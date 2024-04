Mẹ khóc ròng tìm hai con mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ 06/04/2024 17:41

Ngày 6-4, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM cho biết đang hỗ trợ chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, ngụ quận 7) tìm tung tích hai con gái bị mất tích vào tối 3-4 ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Bé Nguyễn Kiều Thảo My (7 tuổi).

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Chi cho hay, khoảng 20 giờ tối 3-4, chị cùng 3 con nhỏ đang ở trước nhà hát thành phố. Lúc này, hai bé Nguyễn Kiều Thảo My (7 tuổi) và Lê Hoàng Thuỳ Linh (3 tuổi) đi chơi cùng nhau. Riêng chị Chi đang chăm bé 8 tháng tuổi ở gần đó.

Bé Lê Hoàng Thuỳ Linh (3 tuổi).

Do mải chăm bé nhỏ 8 tháng tuổi nên chị Chi không chú ý hai bé My và Linh. Khoảng 10 phút sau, chị Chi hốt hoảng khi không tìm thấy hai con gái và bắt đầu chạy khắp nơi tìm kiếm. Chị cho biết, có người nói nhìn thấy bé lớn dắt bé nhỏ đi sang phố đi bộ Nguyễn Huệ để vào nhà vệ sinh công cộng. Tuy nhiên, cũng có người bảo do bé lớn làm lạc bé nhỏ nên chạy đi tìm, cuối cùng cả hai cùng mất tích.

"Chỉ trong vòng có khoảng 10 phút mà hai bé cùng mất tích, đến nay đã quá lâu nhưng không biết tung tích gì, tôi rất lo sợ cho hai con”, chị Chi bật khóc.

Chị mô tả, lúc bị thất lạc bé My mặc đồ màu đen; bé Linh mặc đồ đỏ chấm bi.

Ngay sau khi phát hiện hai con bị lạc, chị Chi đã liên hệ Công an phường. Đến tối 4-4 (sau 24 giờ), chị Chi đã cung cấp lời khai cho Công an để tìm kiếm hai con.