Mẹo chế biến món bít- tết Mỹ chuẩn 5 sao ngay tại nhà

Đầu bếp Cẩm Thiên Long, Phó chủ tịch Hội đầu bếp chuyên nghiệp SaiGon cho biết để làm món beefsteak chuẩn nhà hàng 5 sao cần nêm nếm gia vị và chế biến đúng cách.

Theo đó, đối với ẩm thực Mỹ, nếu có một miếng thịt ngon, họ sẽ muốn thưởng thức trọn vẹn hương vị của món ăn. Do đó người nấu ăn chỉ ướp thịt với một số muối tiêu, và một số gia vị để tăng thêm mùi hương như lá thyme, cajun …

Bên cạnh đó, một điều quan trọng nhất khi chế biến món Beefsteak là công đoạn cho thịt nghỉ.

Lý giải nguyên nhân này, đầu bếp Cẩm Thiên Long cho biết: "Khi tác động của nhiệt vào bên trong miếng thịt, sẽ làm các mạch máu, các cơ bên trong miếng thịt co lại, và đủ độ co thì sẽ vỡ ra, và khi đó sẽ chảy các protein, các chất ngon nhất của miếng thịt. Đây chính là phần nước mà chúng ta vẫn thường thấy khi cắt miếng thịt. Do đó khi vừa nướng xong mà chúng ta cắt liền thì phần nước sẽ bị chảy hết ra ngoài. Chính vì thế cần có thời gian nghỉ của thịt, để phần nước thấm đều vào các thớ thịt, giúp món ăn thêm phần trọn vẹn".