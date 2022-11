Messi bỏ xa Ronaldo và Benzema trong cuộc đua cầu thủ hay nhất

(PLO)- Lionel Messi đã vượt qua đối thủ Cristiano Ronaldo và Karim Benzema trong danh sách các cầu thủ được trao giải Man of the match (Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu) nhiều nhất ở Tây Ban Nha.

Tiền đạo 35 tuổi người Argentina rời Barcelona đến PSG vào năm 2021, kết thúc 17 năm gắn bó với câu lạc bộ Catalan. Lionel Messi nổi lên là cầu thủ vĩ đại nhất ở giải La Liga với những kỷ lục đáng kinh ngạc của anh trong giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha suốt hơn 17 năm.

Chân sút lừng lẫy thế giới đã giành được 7 Quả bóng vàng trong sự nghiệp của mình và cũng rất tự hào về kỷ lục có nhiều giải thưởng Man of the match trong lịch sử La Liga. Messi có 227 giải thưởng hay nhất trận đấu ở La Liga, cao hơn gấp đôi so với những gì Cristiano Ronaldo đang sở hữu.

Theo Sportskeeda, Messi có trận ra mắt La Liga cho Barcelona vào năm 2004 khi còn là một thiếu niên nhưng đội trưởng Argentina đã giành được 227 giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất” chỉ sau 520 lần ra sân tại đây.

Messi đứng đầu danh sách bao gồm cựu tiền đạo của Real Madrid, Cristiano Ronaldo, người giành Quả bóng vàng 2022, Karim Benzema và Antoine Griezman của Atletico Madrid. Ronaldo xếp thứ hai sau Messi với 93 giải “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” trong 292 lần ra sân cho Real Madrid ở La Liga.

Top 5 cầu thủ nhận được nhiều giải thưởng Man of the match bao gồm Antoine Griezmann - 49 lần sau 432 lần ra sân ở giải đấu. Cầu thủ người Pháp đã có trận ra mắt tại La Liga với tư cách là một cầu thủ của Real Sociedad vào năm 2010 trước khi chuyển đến Atletico Madrid.

Tiếp theo là Iago Aspas cũng có 49 giải thưởng với một sự nghiệp thành công ở Celta Vigo. Tiền đạo 35 tuổi đã ghi được 141 bàn thắng và có 51 pha kiến ​​tạo trong giải đấu. Aspas gia nhập Celta vào năm 2015 và đã trở thành lá bùa hộ mệnh cho CLB kể từ đó, anh được mệnh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu 49 lần trong số 296 lần ra sân tại La Liga.

Hạng ba chính là Karim Benzema với 53 giải thưởng. Anh đã giành Quả bóng vàng 2022 sau một năm xuất sắc cho CLB và đội tuyển quốc gia ở tuổi 34. Tiền đạo kỳ cựu này đã gây ấn tượng mạnh cho gã khổng lồ Real Madrid ở La Liga và Benzema được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận 53 lần trong số 412 trận của anh ở giải vô địch quốc Tây Ban Nha.

Về nhì là Cristiano Ronaldo sau khi anh chuyển từ Manchester United đến Real Madrid vào năm 2009. Ronaldo nhanh chóng khẳng định mình là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Anh chơi cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho đến năm 2018, rồi sau đó mới đầu quân cho Juventus. Trong 292 trận đấu tại La Liga với Real Madrid, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã nhận được 93 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Số một là Lionel Messi tính từ năm 2004, khi anh vẫn còn là một thiếu niên đã chơi trận ra mắt La Liga cho Barcelona. Anh đã củng cố danh tiếng của mình trong lịch sử giải đấu trong suốt 16 năm sau đó. Năm 2021, Messi rời Barcelona để đến PSG. Trong 520 trận đấu tại La Liga, Messi đã 227 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

