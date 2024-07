Messi giải nghệ, trước khi như Ronaldo cản trở Bồ Đào Nha 16/07/2024 13:21

Nhiều người hâm mộ kỳ vọng Cristiano Ronaldo sẽ dẫn dắt Bồ Đào Nha đến vinh quang tại Euro 2024, trong giải đấu quốc tế cuối cùng của anh. Nhưng thật đáng tiếc, Selecao châu Âu đã gặp khó khăn và bị loại bởi Pháp ở tứ kết sau loạt sút luân lưu căng thẳng.

Messi giải nghệ để không rơi vào tình cảnh của Ronaldo

Mặc dù Ronaldo đã chơi chính thức cả năm trận của Bồ Đào Nha, anh không để lại ấn tượng mạnh, không ghi được bàn thắng nào và chỉ có một pha kiến tạo. Anh cũng bị chỉ trích bởi các chuyên gia, với nhiều người cho rằng sự thiếu linh hoạt và lối chơi toàn diện đang sa sút của anh đã làm cản trở đội tuyển.

Lalas nhắn nhủ Messi giải nghệ để không đi vào vết xe đổ như Ronaldo đang cản trở đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, Lionel Messi đã cùng đội tuyển Argentina giành chiến thắng 1-0 trước Colombia trong trận chung kết Copa America 2024 vào sáng 14-7. Mặc dù phải rời sân trong hiệp hai vì chấn thương, cầu thủ 37 tuổi vẫn thi đấu ở mức cao nhất cho đội tuyển, ghi một bàn thắng và cung cấp một pha kiến tạo trong giải đấu. Messi giải nghệ hay không là chủ đề bàn tán sau mùa giải này.

So sánh hai siêu sao trên podcast "State of the Union", ngôi sao một thời của tuyển Mỹ Lalas chia sẻ: “Tôi không nghĩ Messi là gánh nặng cho đội tuyển Argentina bây giờ, nhưng điều đó sẽ xảy ra như đã xảy ra với Cristiano Ronaldo, đó chính là vấn đề. Ai cũng thấy Ronaldo đang cản trở Bồ Đào Nha ở mùa Euro vừa qua. Tôi thực sự nghĩ Messi giải nghệ sẽ không rơi vào tình trạng như Ronaldo. Nhưng có thể là chưa, vì World Cup chỉ còn hai năm nữa thôi”.

Lalas phân tích thêm: “Nếu cơ thể Messi hồi phục tốt, và anh ấy cảm thấy ổn, đội tuyển Argentina này có thể dành cho tiền đạo này một nơi ấm cúng. Nhưng theo tôi, Messi hãy nghỉ thi đấu quốc tế, tương tự với việc Di Maria đã treo giày khi vào lứa tuổi đó. Tôi nghĩ Messi giải nghệ sẽ thấy điều đó hợp lý cho mình, như cái cách Di Maria đã làm”.

Ronaldo thi đấu không như kỳ vọng tại Euro 2024 trong lúc Messi có ngôi vô địch Copa America lần thứ hai liên tiếp. Ảnh: GETTY.

Messi giỏi hơn Ronaldo

Hiện tại, ngôi sao của Inter Miami chưa chính thức nói lời giã từ sự nghiệp quốc tế sau khi giành chiếc cúp thứ tư trong ba năm cùng Argentina, dù anh đã rơi nước mắt vì chấn thương và bất lực trong trận chung kết Copa America sáng 14-7. Trong khi đó, Angel Di Maria đã xác nhận giải nghệ quốc tế trong khi Nicolas Otamendi cũng được dự đoán sẽ theo chân anh.

Nhà vô địch Copa America, Angel Di Maria cũng đã nói lên quan điểm về cuộc tranh luận cầu thủ hay nhất thế giới, khi anh khẳng định Lionel Messi giỏi hơn Cristiano Ronaldo. Tiền vệ Di Maria giải thích lựa chọn của mình, đơn giản là chỉ ra con số Quả bóng vàng vượt trội của Messi so với Ronaldo là lý do chính.

Cần biết Di Maria có vinh dự được thi đấu cùng cả hai siêu sao, và đã tìm thấy thành công cùng Ronaldo tại Real Madrid. Tuy nhiên, khi được L'Equipe hỏi về chọn lựa ai xuất sắc hơn, anh nói rõ: “Vấn đề này đã được giải quyết vì người giỏi nhất là người giành được nhiều Quả bóng vàng nhất, và Leo có tám so với năm của Ronaldo.

Có thể trong tương lai gần, Messi giải nghệ quốc tế như hai đồng đội Di Maria và Otamendi. Ảnh: GETTY.

Rõ ràng Messi và Ronaldo chỉ nghĩ về việc giành chiến thắng. Đây là tinh thần đã giúp họ đạt được mọi thứ trong bóng đá. Hiện tại, cả hai vẫn là tâm điểm chú ý của công chúng, mặc dù họ thi đấu tại Mỹ và Saudi Arabia. Điều này nói lên tất cả về Ronaldo và Messi”.

Di Maria đã được liên kết với khả năng chuyển đến Inter Miami mùa tới, nơi sẽ tái ngộ anh với Messi. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo dự kiến sẽ tiếp tục câu chuyện của mình cho CLB Al Nassr tại Saudi Pro League sau kỳ nghỉ hè.