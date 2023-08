Miami thuê vệ sĩ cao 2 mét bảo vệ cho Messi

(PLO)- Người hâm mộ tinh mắt đã phát hiện ra Inter Miami thuê một vệ sĩ có vẻ bên ngoài rất đáng sợ để bảo vệ Lionel Messi, chân sút đang có thu nhập rất cao nhưng cũng hái ra tiền cho đội bóng ở Mỹ.

Ở mọi nơi công cộng mà Messi đã ghé đến trong thời gian gần đây, người ta luôn thấy một gã hộ pháp mạnh mẽ với ánh mắt đáng gờm xuất hiện. Sự nổi tiếng của Messi trên toàn cầu là vô cùng lớn khiến anh có thể gặp rắc rối bởi người hâm mộ.

Neymar và những con số không thể ngờ ở Al Hilal (PLO)- Theo L'Equipe, Al Hilal đã bán hơn 10.000 áo đấu của Neymar kể từ khi ngôi sao người Brazil chuyển đến thi đấu cho đội bóng ở giải Saudi Pro League với những ưu đãi cao hơn nhiều so với Ronaldo.

Ai cũng biết mỗi khi đội trưởng của tuyển Argentina xuất hiện ở nơi công cộng bất kỳ ở đâu, hoặc ngay cả khi anh xuống từ xe chở đội bóng hay tham dự một bữa tối gia đình, Messi luôn bị quấy rối bởi các fan hâm mộ và người săn chữ ký. Chân sút 7 lần giành Quả bóng vàng luôn tươi cười với tất cả và sẵn lòng ký tặng người yêu bóng đá, thậm chí khi trong sân bóng, nhưng thực sự anh không tránh khỏi cảm giác bị làm phiền.

Do đó, Inter Miami đã quyết định bảo vệ đặc biệt nhà vô địch thế giới bằng cách thuê một vệ sĩ cao 2 mét trông rất lực lưỡng. Gã đàn ông này luôn để mắt đến Messi và sẵn sàng can thiệp trong bất kỳ tình huống nào để bảo đảm an toàn cho siêu sao người Argentina.

Phong độ trên sân của Lionel Messi đã rất ấn tượng, khi anh đã ghi được 9 bàn và kiến tạo 1 đường kiến tạo trong 6 trận cho CLB ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Bây giờ, anh có thể tập trung hoàn toàn vào sân cỏ, vì an ninh của Messi đã được siết chặt với sự xuất hiện của vệ sĩ mới. Thông tin về tên, tuổi, quốc tịch, lương bổng và các yếu tố khác của vệ sĩ vẫn chưa được Miami công bố đối với công chúng.

Các siêu sao như Lionel Messi, Sergio Busquets và Jordi Alba đã gia nhập Inter Miami trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Do đó, đội bóng hiện đã mạnh mẽ hơn đáng kể. HLV Tata Martino đã nói về việc có các ngôi sao trong đội hình đã đặt ra một vấn đề lựa chọn rất nhức nhối cho ông khi có nhiều cầu thủ hơn cạnh tranh vị trí xuất phát.

Trong trận đấu gần đây nhất của họ, Inter Miami đã đánh bại Philadelphia Union ở bán kết Leagues Cup với tỷ số 4-1. Josef Martinez, Messi, Alba và David Ruiz đã ghi bàn trong trận đó.

Nói về vấn đề lựa chọn của mình, Martino bày tỏ: "Messi, Josef thường ghi bàn nên tôi sẽ chọn họ. Đội có thêm một chân sút tiến bộ khác, như Benjamin gần đây đã ghi bàn, Bây giờ là Ruiz từ phía sau ghi bàn, Jordi Alba với tư cách hậu vệ, cũng ghi bàn. Đây là điều quan trọng nhất đối với bất kỳ đội bóng nào.

Đúng là đội bóng đã thay đổi, và danh sách cầu thủ trong đội hình xuất phát cũng thay đổi. Chúng tôi có một đội hình mang tính cạnh tranh vị trí nhiều hơn. Nó tạo ra vấn đề cho HLV khi chọn 11 cầu thủ ra sân và thay thế sao cho hiệu quả nhất”.

Inter Miami sẽ chạm trán Nashville FC tiếp theo trong trận chung kết Leagues Cup. Với một chiến thắng nữa, Lionel Messi sẽ giành chiếc cúp đầu tiên kể từ khi trở thành cầu thủ của đội bóng Mỹ.

'Hot girl' Sam Kerr hứa mang huy chương đồng World Cup về cho tuyển Úc (PLO)- Nữ tiền đạo Sam Kerr đã ghi một bàn thắng rất đẹp vào lưới tuyển nữ Anh gỡ hòa cho chủ nhà Úc nhưng rồi cô cùng các đồng đội đã không thể vượt qua định mệnh ở trận bán kết World Cup 2023.

TÂM VÕ