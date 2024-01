Miền Bắc chìm trong giá rét dưới 10 độ C, xuất hiện băng giá

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tăng cường, sáng sớm ngày 23-1, các tỉnh miền Bắc đều chìm trong rét hại, nền nhiệt dưới 10 độ C. Đây là đợt rét kỷ lục từ đầu mùa đông đến nay. Học sinh mầm non, tiểu học của nhiều trường được thông báo nghỉ học ở nhà để tránh rét.

Bản tin nhiệt độ lúc 6 giờ sáng nay của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho thấy, nhiệt độ ở một loạt tỉnh đồng bằng Bắc Bộ giảm thấp dưới 10 độ C, rét hại.

Đơn cử như Hà Nội 9.9 độ C; Bắc Ninh 9.8 độ C; Quảng Ninh 9.1 độ C; Hải Phòng 8 độ C; Bắc Giang 8.4-8.7 độ C; Hải Dương 9.1 độ C; Hưng Yên 9 độ C; Nam Định 9.1 độ C; Hà Nam 9.4 độ C; Thái Bình 9 độ C,…

Băng giá xuất hiện tại khu vực Trạm Khí tượng Mẫu Sơn chiều tối ngày 22-1. Ảnh: KTTVQG

Tại các tỉnh vùng núi, nhiệt độ càng giảm thấp hơn. Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ đã giảm còn -0.9 độ C, từ tối hôm qua đã xuất hiện băng giá. Tại Đồng Văn (Hà Giang) giảm còn 2.2 độ C; Sa Pa (Lào Cai) còn 3.7 độ C; Mộc Châu (Sơn La) còn 4.4 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 3.8 độ C.

Chỉ hiếm hoi một số tỉnh, khu vực có nhiệt độ trên 10 độ C như Điện Biên 14.5 độ C; TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) 11.8 độ C; Tuyên Quang 10.3 độ C; Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 10.4 độ C.

Một số tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh nhiệt độ cũng giảm mạnh còn từ 10.6 đến 11.9 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày và đêm nay, 23-1, không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét hại. Khu vực Hà Tĩnh trời rét đậm, rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, có nơi rét đậm.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ từ 9-11 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ C.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Từ nay đến ngày 24-1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

