Mitsubishi Xforce ra mắt khách Việt, giá bán chỉ từ 620 triệu đồng

Mẫu xe Xforce vừa ra mắt ngày 10-1-2024. Ảnh: PL

Xforce được định vị ở phân khúc B-SUV, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4,390 x 1,810 x 1,660 mm, chiều dài cơ sở ở mức 2,650 mm. Bán kính quay đầu xe Xforce chỉ 5,2 m nên việc xoay trở trong đường phố chật hẹp rất thuận tiện. Mâm xe kích thước 18 inch thể thao, kết hợp khoảng sáng gầm xe cao lên đến 222 mm, mang lại dáng vẻ đậm chất SUV hơn cho Xforce khi nhìn từ bên hông xe.

Khoang nội thất của Xforce khá thoáng rộng và hiện đại qua triết lý thiết kế mới “Horizontal Axis” khi sử dụng chất liệu vải nỉ đan xen da và nhựa. Ở trung tâm là màn hình giải trí kích thước lớn 12.3 inch thiết kế kiểu nối liền kết hợp màn hình thông tin kỹ thuật số 8-inch sau vô lăng cho giao diện trực quan.

Khoang lái của Xforce khá thoáng rộng và sang trọng. Ảnh: PL

Về động cơ, Xforce được trang bị động cơ 1.5L MIVEC, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT cho công suất 105 mã lực tại 6,000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 141 Nm tại 4,000 vòng/phút.

Xforce có 4 chế độ lái, gồm: bình thường, trơn trượt, sỏi đá, bùn lầy. Đặc biệt, với chế độ “đường trơn trượt” lần đầu tiên được giới thiệu trên mẫu xe của Mitsubishi Motors. Ngoài ra, xe còn có nhiều công nghệ an toàn hỗ trợ người lái khác như: Hệ thống Kiểm soát vào cua chủ động (AYC); Hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến ADAS thông qua công nghệ chủ động an toàn tiên tiến Mitsubishi Motors Safety Sensing (MMSS), gồm: hệ thống cảnh báo va chạm; hỗ trợ phanh khẩn cấp; điều khiển hành trình thích ứng; hệ thống cảnh báo điểm mù; cảnh báo khi có phương tiện cắt ngang khi lùi…

Mitsubishi Xforce chính thức ra mắt với 4 phiên bản, gồm: GLX, Exceed, Premium và Ultimate. Đại diện Mitsubishi Việt Nam cho biết, lô xe đầu tiên đến tay khách hàng vào tháng 3-2024. Mitsubishi Xforce sẽ cạnh tranh với các mẫu xe trong phân khúc B-SUV hiện nay là Hyundai Creta, Kia Seltos, Toyota Yaris Cross...

Giá bán chính thức của Xforce: Phiên bản

Giá bán (triệu đồng)

Xforce GLX

620

Xforce Exceed

660

Xforce Premium

699

Xforce Ultimate

Công bố sau



Loạt ô tô nhập khẩu tăng giá dịp cận Tết (PLO)- Bất chấp thị trường ảm đạm, ba mẫu ô tô nhập khẩu của Mazda đua nhau tăng giá dịp cận tết Nguyên đán 2024.

THY NHUNG