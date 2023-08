Mối quan hệ giữa Mourinho và Matic tan vỡ khó tin

(PLO)- Jose Mourinho và Nemanja Matic đã xây dựng mối quan hệ gắn bó từ Chelsea đến Manchester United, nhưng mối quan hệ này chính thức đổ vỡ tại AS Roma.

“Nemanja Matic xung đột với Jose Mourinho khi cựu ngôi sao Manchester United này chuẩn bị rời AS Roma”, truyền thông nước Ý đưa tin hôm nay 13-8. Tiền vệ 35 tuổi người Serbia rời AS Roma chỉ sau 1 mùa giải ở thủ đô nước Ý sau khi mối quan hệ giữa anh và ông thầy Jose Mourinho tan vỡ. Matic đi theo tiếng gọi của ông thầy cũ người Bồ Đào Nha khi rời “quỷ đỏ” đến đội bóng thành Rome dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm ngoái.

Việc mối quan hệ giữa Mourinho và Matic đổ vỡ là một bất ngờ lớn, bởi Matic đã chơi dưới trướng Mourinho nhiều năm khi cả hai cùng trải qua 3 CLB gồm Chelsea, Manchester United và bây giờ là AS Roma.

Matic gia nhập MU từ Chelsea vào năm 2017 khi Jose Mourinho đang nắm quyền dẫn dắt “quỷ đỏ" thành Manchester. Anh có 189 lần ra sân thi đấu trong 5 năm chơi bóng cho đội chủ sân Old Trafford nhưng không giành được danh hiệu nào.

Ở mùa giải trước, Matic là cầu thủ quan trọng tại AS Roma, anh có 50 lần ra sân và giúp đội bóng lọt vào trận chung kết Europa League thua Sevilla. Matic ký hợp đồng 1 năm với AS Roma, nhưng sau đó anh đồng ý ở lại CLB ở mùa này. Tuy nhiên, bây giờ Matic có thể bị AS Roma bán với mức giá hấp dẫn cho một cầu thủ đã 35 tuổi.

Ban đầu, có thông tin cho rằng câu lạc bộ Rennes của Ligue 1 đang nhắm đến việc ký hợp đồng với cầu thủ người Serbia với giá 8 triệu euro, nhưng Football Italia trích dẫn từ Sky Sport Italia cho biết mức giá của Matic chỉ là 3 triệu euro.

Hơn nữa, các báo cáo từ Il Tempo có trụ sở tại Rome cho rằng, việc Matic rời AS Roma đã được đẩy nhanh bởi sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa anh với Mourinho. Người ta cho rằng câu lạc bộ không mấy ấn tượng với thái độ căng thẳng của Matic trên sân tập AS Roma.

Matic đến Anh lần đầu tiên vào tháng 8-2009 khi anh gia nhập Chelsea theo hợp đồng 4 năm sau khi thử việc tại Middlesbrough. Matic không có thành tích gì tại Chelsea và bị đội chủ sân Stamford Bridge bán cho Benfica vào tháng 1-2011 như một phần của thỏa thuận mang trung vệ David Luiz tới London.

Matic gây ấn tượng tại Benfica, giành chức vô địch Primeira Liga và Taca da Liga trong hai năm thi đấu. Matic cũng đã giúp những gã khổng lồ bóng đá Bồ Đào Nha lọt vào trận chung kết Europa League 2012 - 2013, trận đấu mà họ đã để thua một cách trớ trêu trước Chelsea của Rafa Benitez.

Jose Mourinho được tái bổ nhiệm làm HLV Chelsea vào tháng 6-2013 và tái ký hợp đồng với Matic sáu tháng sau đó. Đó được chứng minh là một quyết định thiên tài của người từng hai lần vô địch Champions League khi The Blues tiếp tục giành chức vô địch Premier League và EFL Cup 2014 - 2015.

Jose Mourinho bị Chelsea sa thải vào mùa giải tiếp theo, nhưng Matic vẫn tiếp tục gặt hái thành công ở Tây London. Anh là một phần của đội bóng của Antonio Conte giành chức vô địch Premier League 2016 - 2017, có 40 lần ra sân ở trung tâm hàng tiền vệ của họ.

Matic gia nhập MU sau chiến thắng đó và được Jose Mourinho mô tả là một "cầu thủ của đội", người có "mọi thứ chúng tôi muốn ở một cầu thủ - lòng trung thành, sự nhất quán và tham vọng". Thời gian của Matic ở Old Trafford không diễn ra như mong đợi và thời gian của anh ở AS Roma dường như cũng sẽ kết thúc với mâu thuẫn khó tin với Jose Mourinho.

PHẠM QUANG