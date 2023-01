Móng tay đột ngột chuyển màu đen, bệnh gì?

(PLO)- Móng tay đột nhiên chuyển màu từ hồng sang đen có thể là sự thay đổi màu sắc do phơi nhiễm ánh sáng, thuốc lá hoặc mắc các bệnh da liễu…

Khoảng 2 năm nay, móng của ngón tay giữa và áp út của tôi chuyển màu từ hồng sang đen. Tôi đọc tin trên mạng thấy người ta nói có thể tôi bị nhiễm độc nội tạng. Xin hỏi có đúng như vậy không? – Đặng Quốc Bình (42 tuổi, Bình Phước)

Dựa trên các triệu chứng anh Bình mô tả, bác sĩ chưa thể đưa ra chẩn đoán phù hợp. Hai móng tay của anh chuyển màu từ hồng sang đen có thể là sự thay đổi màu sắc do phơi nhiễm ánh sáng, thuốc lá. Bên cạnh đó, có thể do mắc các bệnh da liễu (nhiễm nấm...), do sự lắng đọng của các vi chất (sắt, đồng...).

Mỗi trường hợp chẩn đoán bệnh nói trên cần được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm khi cần thiết. Do đó, anh Bình nên đến các bệnh viện để được thăm khám và chẩn đoàn phù hợp.

ThS-BS NGUYỄN NGỌC THÔI - khoa Chấn thương chỉnh hình BV Đại học Y Dược TP.HCM.

