Một phụ nữ bị tạt xăng đốt cháy ở Đồng Nai

Ngày 31-5, Công an huyện Thống Nhất kết hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành truy bắt kẻ dùng xăng đốt bà LTX. (51 tuổi, ngụ xã Bà Hàm 2, huyện Thống Nhất).

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào ngày 24-5, con trai của bà X đang nằm ngủ trong nhà thì nghe tiếng kêu cứu của mẹ nên chạy ra xem. Lúc này bà X toàn thân bốc cháy nên dùng chăn dập lửa và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Qua làm việc với cơ quan công an, bước đầu công an ghi nhận bà X và chồng là ông LTC. (52 tuổi) thường xảy ra mâu thuẫn cãi nhau liên quan đến tiền bạc. Ông C đã thuê một căn nhà ở bên ngoài để ở. Thời gian gần đây, bà X thường xuyên nhận được điện thoại của chồng đe dọa.

Sau khi vụ việc xảy ra, chồng nạn nhân đã vắng mặt khỏi địa phương và hiện công an đang truy tìm để làm rõ vụ việc.