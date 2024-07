Một số vụ án làm ảnh hưởng thứ hạng cải cách hành chính của Hà Nội 03/07/2024 14:16

(PLO)- Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội cho hay, một trong những nguyên nhân khiến thứ hạng một số chỉ số về cải cách hành chính của Hà Nội bị thụt giảm là do có nhiều vụ án, vụ việc liên quan đến nhiều cá nhân, tập thể của TP bị truy tố, xét xử…

Sáng 3-7, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ tại các cơ quan nhà nước của TP…

Lý do một số chỉ số cải cách hành chính của Hà Nội thấp

Tại phiên chất vấn, đại biểu Đoàn Việt Cường (tổ Đông Anh) đặt câu hỏi về một số chỉ số thành phần trong Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) của Hà Nội còn thấp. “Đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới"- ông Cường nói.

Đại biểu Đoàn Việt Cường (tổ Đông Anh). Ảnh: HN

Trả lời nội dung này, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết, trong những năm qua, Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội luôn dành sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục. Kết quả thực hiện các chỉ số cải cách hành chính của TP có chuyển biến tích cực, được Trung ương đánh giá cao.

Về thứ hạng PAPI của TP Hà Nội thấp, ông Cảnh cho biết do một số chỉ số thành phần của Hà Nội thấp. “Cụ thể, có 4 nội dung giảm điểm, trong đó Hà Nội là nhóm có chỉ số thấp nhất về quản trị môi trường, nội dung này thuộc trách nhiệm ngành tài nguyên môi trường” – ông Cảnh lý giải.

Ngoài ra, theo ông Cảnh ở nhóm chỉ số trình độ phát triển kinh tế - xã hội, chỉ số kiểm soát tham nhũng của Hà Nội cũng giảm 10 bậc so với năm 2022. Nguyên nhân các chỉ số này tụt hạng là do những năm qua, trên địa bàn TP có một số vụ án, vụ việc bị truy tố, khởi tố xét xử. Trách nhiệm thuộc cơ quan hành chính, đặc biệt là cơ quan có cá nhân, tập thể vi phạm, bị kỷ luật.

Về các giải pháp, ông Cảnh cho hay, TP đã có kế hoạch tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu khắc phục những chỉ số thành phần còn hạn chế, tồn tại của năm trước.

Đã kiến nghị xử lý cán bộ

Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Chí Lực (tổ Ba Đình) phản ánh, thời gian qua vẫn còn các cán bộ phiền hà, sách nhiễu. Trước thực trạng trên Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội phải ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội.

“Từ khi chỉ thị 24 ra đời đến nay, kết quả xử lý vi phạm cán bộ thế nào?", đại biểu Lực nêu câu hỏi.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh

Trả lời nội dung này, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết, năm 2023 Thành ủy ban hành Chỉ thị 24-CT/TU về 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, yêu cầu tất cả cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố tới cán bộ đảng viên phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong giải quyết công việc.

“Sau gần 1 năm tổ chức thực hiện, chỉ thị đã thực sự có nhiều chuyển biến tích cực thể hiện qua việc chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 đạt tốt” – ông Cảnh nói.

Tuy nhiên ông Cảnh cũng thừa nhận với tình trạng khối lượng công việc nhiều, trong khi biên chế chưa tương xứng, thì việc “chậm, muộn trong giải quyết công việc” là có. “Điều này một phần do khó khăn của cơ chế chính sách, một phần do thủ tục hành chính, do trách nhiệm, thái độ của cán bộ công chức” – ông Cảnh nói.

Theo ông Cảnh, để đẩy lùi tình trạng “phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực” thì cấp uỷ, lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đặc biệt là người đứng đầu phải tăng cường trách nhiệm quản lý. Trong đó có phần trách nhiệm của Sở Nội vụ là cơ quan trực chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung thanh tra, kiểm tra công vụ.