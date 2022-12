Một thôn nghèo ở Lào Cai mong được di dời đến nơi an toàn

Chiều 9-12, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức tọa đàm trực tuyến: "Một số kết quả thực hiện chủ trương, chính sách bố trí ổn định dân cư trong giai đoạn hiện nay”.

Thông tin tại toạ đàm, ông Hảng Seo Sùng, Chủ tịch UBND xã Tung Chung Phố (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) cho hay, Tung Chung Phố là một xã miền núi, địa hình cơ bản là đồi núi dốc nên nguy cơ sạt lở lớn.

Thời gian qua, nhờ được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nên nhiều hộ dân nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm đã được bố trí, sắp xếp dân cư ổn định. Năm 2022, xã đã sắp xếp ổn định được 12 hộ dân cư, ổn định tại chỗ 4 hộ.

Tuy nhiên, ông Sùng cho biết, hiện xã có thôn Vả Thàng nằm ở lòng chảo nên hiện tượng đá lăn, sạt lở xảy ra nhiều.

“Năm nào cũng xảy ra vụ đá lăn, người dân có ý kiến đề xuất được di dời ra khỏi vùng nguy cơ thiên tai từ nhiều năm nay, xã cũng đã có văn bản kiến nghị đến các cấp nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết” - Ông Sùng chia sẻ.

Theo ông Sùng, tỉ lệ hộ nghèo tại thôn Vả Thàng có 47/53 hộ. Do hộ nằm trong diện sạt lở nên bà con dừng lại không cải tạo nhà cửa, nhà cửa phần lớn đều lụp xụp.

“Chúng tôi rất mong được các cấp đưa dân ở thôn này ra khỏi vùng sạt lở, nếu không làm sớm sẽ có nhiều rủi ro về người và của” - Ông Sùng nhấn mạnh.

Tiếp tục nêu ý kiến, Chủ tịch UBND xã Tung Chung Phố cho hay, xã đã kiểm tra, rà soát toàn bộ các quỹ đất. Theo kế hoạch, trên diện tích gần 3 ha, xã sẽ bố trí trên 50 hộ dân thôn Vả Thàng di chuyển từ nơi có nguy cơ sạt lở về.

Dù đã có quỹ đất nhưng việc di chuyển gặp khó khăn vì thiếu kinh phí để triển khai. Bởi vì khi sắp xếp dân cư cho bà con phải đảm bảo sinh kế cũng như cơ sở vật chất về đường, điện, giao thông, nhà văn hoá...

“Vấn đề này nằm ngoài tầm của tỉnh và huyện bởi kinh phí rất lớn. An cư mới lập nghiệp, bà con thôn Vả Thàng mong muốn có chính sách hỗ trợ để sớm triển khai dự án này” - Ông Sùng nói.

Ông Chu Hoàng Nguyện, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai cũng cho hay từ năm 2016-2020, toàn tỉnh đã sắp xếp dân cư cho 1.135, trên 12 dự án tập trung.

Trong quá trình triển khai thực hiện cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu cần thiết cho việc bố trí sắp xếp dân cư, đặc biệt đối với các hộ sắp xếp dân cư vùng thiên tai, khó khăn. Qua đó đã nâng cao đời sống của người dân trong khu vực được bố trí sắp xếp dân cư lên mức mới đảm bảo hơn, ổn định hơn.

Từ nay đến 2025, toàn tỉnh còn gần 3.800 hộ có nhu cầu sắp xếp dân cư. Kinh phí để thực hiện cần từ 100-150 tỉ đồng mỗi năm để hỗ trợ các hộ xen ghép và bố trí dân cư tập trung.

Theo ông Nguyện, hiện nay khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí dân cư tập trung của tỉnh chính là nguồn vốn để thực hiện và quỹ đất. “Đề nghị các bộ, ngành xem xét, bổ sung hướng dẫn về định mức bố trí đất đai, cơ chế tài chính, tín dụng… Trên cơ sở đó, địa phương mới triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời” - ông Nguyện đề xuất.

Theo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1776/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng thực hiện giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

Trong 10 năm qua (giai đoạn 2013-2022), cả nước đã bố trí, sắp xếp ổn định cho hơn 112 nghìn hộ, góp phần hạn chế thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra, hạn chế di cư tự do, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh.