Mourinho giận dữ hét lên vì bị chê thua kém Pep Guardiola

(PLO)- Bài phát biểu giận dữ của Jose Mourinho cho thấy ông thầy người Bồ Đào Nha vẫn đang bị Pep Guardiola làm cho bối rối.

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 24-4. HLV Jose Mourinho đã trao đổi với Arne Slot sau khi HLV của Feyenoord ngụ ý rằng ông thích phong cách của Pep Guardiola hơn.

Hai HLV danh tiếng đã trở thành kẻ thù không đội trời chung khi Guardiola dẫn dắt Barcelona còn Mourinho làm HLV Real Madrid. Và họ tiếp tục nảy sinh sự kình địch ở Manchester khi MU bổ nhiệm Jose Mourinho, còn Man City có được Pep Guardiola.

Sự kình địch giữa chiến lược gia người Bồ Đào Nha và chiến lược gia người Tây Ban Nha dường như đã biến mất sau khi cả hai không còn đối đầu với nhau trên băng ghế chỉ đạo. Nhưng nó đã xuất hiện trở lại khi HLV Arne Slot của Feyenoord ám chỉ Jose Mourinho kém tài hơn Pep Guardiola. Điều đó khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha phản ứng vô cùng tức giận.

Vào giữa tuần trước, Feyenoord của Arne Slot hành quân đến Rome đá trận tứ kết lượt về Europa League gặp AS Roma của Mourinho. Feyenoord có lợi thế thắng 1-0 trong trận lượt đi. Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Arne Slot khẳng định ông luôn thích phong cách của Guardiola hơn Mourinho.

Mourinho đã có màn trả thù ngọt ngào khi giúp AS Roma giành chiến thắng trong hiệp phụ trước Feyenoord. AS Roma thắng 2-1 trong trận lượt về nhờ bàn thắng vàng ở phút 89 của Paulo Dybala. Điều đó đồng nghĩa, AS Roma cách bờ vực bị loại có vài phút ngắn ngủi. Cuối cùng, hai đội hòa nhau 2-2 sau hai lượt trận và phải bước vào hiệp phụ.

Tại đây, AS Roma ghi thêm 2 bàn nữa để thắng 4-1 và thắng chung cuộc 4-2. Sau trận đấu, Mourinho đã trút sự giận dữ lên người đồng nghiệp Arne Slot. Mourinho từ chối bắt tay Slot và cả hai có màn đối đầu với nhau trong đường hầm. Truyền hình đã bắt được khoảnh khắc Mourinho “bật” Slot.

Jose Mourinho hét lên: “Ông nên xem đội AS Roma của tôi, không chỉ xem Manchester City! Ông chỉ nghiên cứu đội bóng của ông ta (Pep Guardiola) và Napoli. Nhưng ông nên xem đội của chúng tôi”.

HLV Arne Slot của Feyenoord cười phá lên trong vụ việc này, bất chấp đội bóng của ông bị đội của Mourinho loại khỏi Europa League. Đáng chú ý, Arne Slot xây dựng lối chơi cho Feyenoord dựa trên phong cách của Pep Guardiola tại Man City và đạt được thành công rực rỡ.

Feyenoord hiện đang dẫn đầu giải vô địch Hà Lan – Eredivisie với khoảng cách 8 điểm so với đội xếp sau PSV, đồng thời hơn ĐKVĐ Ajax 11 điểm khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa. Việc Feyenoord vô địch Eredivisie lần đầu tiên sau 6 năm chỉ còn là vấn đề thời gian.

Vì thế, có lí do để Arne Slot không giấu giếm sự ngưỡng mộ của mình dành cho Pep Guardiola trong quá trình chuẩn bị cho hai trận tứ kết Europa League với AS Roma. Khi được hỏi trước trận tứ kết lượt về ở Rome liệu ông có nghiên cứu về đội bóng của Mourinho hay không, Arne Slot trả lời: “Không, tôi thích xem các trận đấu của Manchester City hơn”.

Trận đấu giữa AS Roma và Feyenoord là sự lặp lại của trận chung kết Europa Conference League mùa trước, trận đấu mà đội bóng của Jose Mourinho cũng giành chiến thắng để lên ngôi vô địch. Bây giờ, Mourinho đã cùng AS Roma lọt vào bán kết Europa League.

Mourinho đã xây dựng lại danh tiếng của mình ở Ý sau khi kết thúc nhiệm kỳ ở Tottenham không mấy suôn sẻ và đang trên đường giành danh hiệu châu Âu thứ hai liên tiếp cùng AS Roma. Đối thủ của AS Roma ở bán kết là Bayer Leverkusen, đội hiện được dẫn dắt bởi cựu cầu thủ Liverpool Xabi Alonso.

Cựu giám đốc thể thao của AS Roma, Walter Sabatini đã dành nhiều lời khen ngợi cho Jose Mourinho sau trận đấu. Sabatini rất ấn tượng trước khả năng đánh đâu thắng đó của Mourinho tại các giải đấu cúp. Ông coi kết quả AS Roma đạt được trước đội đầu bảng Eredivisie là "một phép màu".

Walter Sabatini nói: “Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời đã gắn kết đội bóng và người hâm mộ lại gần nhau hơn bao giờ hết. Jose Mourinho luôn biết mình đang làm gì, đến nỗi trong thời gian bù giờ, chúng tôi đã thấy đội bóng của ông ấy được “trang bị” khác. Jose Mourinho đã làm nên điều kỳ diệu, AS Roma chỉ còn một phút nữa là bị loại và sau đó có một phản ứng tuyệt vời, lật ngược một kịch bản bi thảm”.

GIA ĐỊNH