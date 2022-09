Mourinho thông báo kế hoạch giải nghệ

(PLO)- “Người đặc biệt” Jose Mourinho đã đưa ra mốc thời gian nghỉ hưu và nó không còn xa.

Jose Mourinho chính thức theo nghiệp HLV cách đây 22 năm và kể từ đó, ông thầy 59 tuổi người Bồ Đào Nha khuynh đảo làng bóng đá thế giới với hàng loạt danh hiệu cao quý cấp CLB ở mọi nơi mà ông dẫn dắt, trừ… Tottenham.

Mourinho hiện đang ở mùa thứ 2 dẫn dắt AS Roma. “Người đặc biệt” không loại trừ khả năng làm HLV trưởng cho một đội tuyển quốc gia, đặc biệt là đội tuyển quê hương Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Mourinho khẳng định thời gian ông tiếp tục với công việc huấn luyện không còn nhiều nữa.

Jose Mourinho, 59 tuổi, là một trong những nhà quản lý vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Mourinho đã giành được 26 danh hiệu kể từ khi trở thành huấn luyện viên cách đây 22 năm, bao gồm tám chức vô địch ở bốn quốc gia khác nhau, hai Champions League, hai Europa League và Europa Conference League.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đã được vinh danh là Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm của FIFA, Huấn luyện viên của năm của BBC, Nhà quản lý của năm của UEFA hai lần, Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm của Serie A hai lần và Nhà quản lý của mùa giải của Premier League ba lần.

Mourinho không giấu giếm kế hoạch nghỉ hưu ở tuổi sáu mươi và tái khẳng định mong muốn đó tại sự kiện Quinas de Ouro năm 2022.

HLV Jose Mourinho nhấn mạnh: "22 năm trôi qua nhanh chóng, nhưng tôi muốn tiếp tục. Tôi cảm thấy tốt, tôi cảm thấy mạnh mẽ và có động lực. Tôi thích chiến thắng, tôi ghét thua cuộc, nó không có gì thay đổi.

Màu tóc của tôi, vâng, thậm chí cả nếp nhăn, nhưng tôi muốn tiếp tục (làm HLV). Không phải 22 năm nữa, vì tôi không có thời gian, mà là vài năm nữa thôi".

Mourinho đã quản lý Benfica, Uniao de Leiria, Porto, Chelsea (hai lần), Inter Milan, Real Madrid, Manchester United, Tottenham và AS Roma trong sự nghiệp của mình. Ông được AS Roma bổ nhiệm vào tháng 7-2021, ba tháng sau khi bị Spurs sa thải.

Mourinho đã dẫn dắt AS Roma đến chức vô địch châu Âu đầu tiên sau 61 năm ở mùa giải trước. Điều đó đồng nghĩa, ngay mùa đầu tiên làm HLV AS Roma, ông đã giúp đội bóng giành chức vô địch Europa Conference League.

Đây cũng là lần đầu tiên giải này được tổ chức và AS Roma là CLB đầu tiên vô địch. Qua đó, Jose Mourinho trở thành HLV đầu tiên vô địch cả ba giải đấu cấp câu lạc bộ lớn ở châu Âu hiện đang được tổ chức.

AS Roma đang đứng thứ 6 tại Serie A, kém đội đầu bảng Napoli và Atalanta 4 điểm. Về hy vọng của AS Roma ở mùa giải này, Mourinho nói thêm: "Mùa trước chúng tôi đã làm được điều không ai mong đợi, năm nay chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn. AS Roma không có tiềm lực kinh tế như đối thủ.

Chúng tôi có ‘thị trường chuyển nhượng’ chỉ 7 triệu euro (6,1 triệu bảng Anh), nhưng chúng tôi có chất lượng, niềm đam mê, nhiều người thích làm việc cùng nhau. Đó là một điều quan trọng, và sau đó vào cuối mùa giải, chúng tôi sẽ thấy kết quả".

Có lẽ điều duy nhất Mourinho chưa đạt được trong sự nghiệp bóng đá là quản lý một đội tuyển quốc gia, một vai trò sẽ mang lại cho ông sự tự do và linh hoạt hơn. Phát biểu với tư cách là huấn luyện viên của Tottenham vào tháng 9-2020, Mourinho thừa nhận mong muốn được huấn luyện ở cấp độ quốc tế.

“Đúng vậy, tôi muốn huấn luyện một đội tuyển quốc gia, tôi muốn có trải nghiệm của một kỳ World Cup và giải vô địch châu Âu, những cảm xúc của giải đấu chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi”, Mourinho cho biết chỉ vài ngày sau lễ kỷ niệm 20 năm bắt đầu sự nghiệp quản lý của mình.

Về việc liệu mình có quản lý đội tuyển quê nhà Bồ Đào Nha hay không, Jose Mourinho nói: "Bồ Đào Nha có phải là đội tôi muốn làm việc không? Một mặt là có, bởi vì đội tuyển luôn trong trái tim tôi. Nhưng rất khó để làm được điều đó ở đất nước bạn sinh ra".

PHẠM QUANG