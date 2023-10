Mourinho tuyên bố nhận được hợp đồng lớn nhất và điên rồ nhất lịch sử

AS Roma chỉ giành được 8 điểm sau 7 trận ở Serie A mùa này, nhưng Jose Mourinho muốn chứng minh những ai nghi ngờ năng lực của mình là sai và quyết tâm đạt được nhiều thành công hơn ở thủ đô nước Ý.

Beckham nói về hợp đồng 125 triệu bảng với Qatar khiến fan phẫn nộ (PLO)- David Beckham phá vỡ sự im lặng về hợp đồng trị giá 125 triệu bảng Anh với Qatar.

Jose Mourinho đã đáp trả những lời chỉ trích bằng cách tuyên bố đã nhận được "lời đề nghị lớn nhất và điên rồ nhất" trong lịch sử dành cho một HLV. Mourinho đang phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải sau khởi đầu mùa giải tệ hại của AS Roma.

Gã khổng lồ bóng đá Ý chỉ giành được 8 điểm sau 7 trận đầu tiên ở Serie A. Sau khi vừa thua 1-4 trước Genoa vào giữa tuần, AS Roma đã thắng Frosinone 2-0 trên sân nhà Olimpico vào tối Chủ nhật. Điều này làm giảm áp lực cho Mourinho.

Trước cuộc đụng độ giữa AS Roma và Frosinone, Jose Mourinho đã nói với các phóng viên rằng ông không "đọc báo" hay nghe những lời chỉ trích. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng tiết lộ lời đề nghị khổng lồ dành cho mình, được cho là đến từ Al Hilal của Saudi Pro League, nơi Neymar đang thi đấu.

AS Roma của Jose Mourinho khởi đầu mùa giải không tốt. ẢNH: GETTY

Mourinho đã đạt được thành công trong hai năm làm HLV trưởng AS Roma. Mùa đầu tiên của Mourinho, AS Roma vô địch Europa Conference League, sang mùa thứ hai, AS Roma vào chung kết Europa League thua đau Sevilla trong loạt sút luân lưu. Nhưng sang mùa thứ ba, Mourinho khởi đi đầy sóng gió tại AS Roma.

Khi được truyền thông hỏi liệu ông có phải là vấn đề của AS Roma trong cuộc họp báo trước trận đấu với Frosinone, Jose Mourinho trả lời: “Tôi không đọc báo, nghe đài hay xem TV. Nhưng tôi có bạn bè, tôi có cầu thủ, tôi có trợ lý, tôi có những người, dù tôi không muốn biết, vẫn thông báo cho tôi mọi chuyện. Tôi sẽ không chấp nhận, bởi vì điều đó không đúng. Tôi không phải vậy. Trong bóng đá và trong cuộc sống cũng vậy, có rất nhiều yếu tố.

Khi bạn giành chiến thắng cũng vậy: bạn không thể nói một người chịu trách nhiệm về điều đó. Tất cả chúng ta đều như vậy. Rất nhiều điều nhỏ nhặt đang diễn ra trong một câu lạc bộ bóng đá, một doanh nghiệp, một tổ chức chính trị, một tổ chức giáo dục, và tôi biết bởi vì tôi đã từng làm việc trong một lĩnh vực. Nó luôn có nhiều yếu tố xảy ra”.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha Jose Mourinho khẳng định ông nhận được lời đề nghị cao nhất lịch sử bóng đá dẫn dắt 1 CLB. ẢNH: GETTY

Mourinho có tiếng là chỉ trụ được từ 2 đến 3 năm tại một CLB. Thời gian tại vị lâu nhất của chiến lược gia người Bồ Đào Nha là giai đoạn đầu tiên dẫn dắt Chelsea, nó kéo dài 39 tháng. Tại Inter Milan, Real Madrid, Manchester United và Tottenham, Mourinho chưa bao giờ nắm đội quá 3 mùa giải.

Sau đó, Jose Mourinho đề cập đến lời đề nghị ông dẫn dắt một CLB khác với mức lương 500.000 bảng Anh/tuần. Mourinho nói thêm: “Ba tháng trước, ý tưởng về việc tôi rời AS Roma gần như được coi là một bi kịch. Trong kỳ nghỉ lễ, tôi đã nhận được lời đề nghị lớn nhất và điên rồ nhất mà một HLV từng nhận được trong lịch sử bóng đá.

Và tôi đã từ chối. Tôi làm vậy vì lời hứa của tôi với các cầu thủ của mình, tôi đã hứa với người hâm mộ và tôi đã hứa với chủ sở hữu AS Roma. Ba tháng sau, có vẻ như tôi là vấn đề của CLB. Tôi không thể chấp nhận điều đó”.

Jose Mourinho vẫn là cái tên đầy sức hút trong làng bóng đá thế giới. ẢNH: GETTY

Một số HLV từ châu Âu đã đến Saudi Arabia trong thời gian gần đây, bao gồm Steven Gerrard và Nuno Espirito Santo. Al Hilal của HLV Jorge Jesus đang sở hữu rất nhiều tài năng từ châu Âu như Ruben Neves, Kalidou Koulibaly và Aleksandar Mitrovic.

