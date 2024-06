MU bắt đầu thực hiện dự án trị giá 50 triệu bảng Anh hoành tráng 16/06/2024 13:59

Sir Jim Ratcliffe xác nhận kế hoạch nâng cấp trung tâm huấn luyện Carrington của Manchester United khi các kiến ​​trúc sư hàng đầu được thuê để giám sát công việc sẽ bắt đầu vào tuần tới và kéo dài đến một năm.

MU bắt đầu thực hiện dự án 50 triệu bảng Anh hoành tráng để biến sân tập Carrington thành một “cơ sở đẳng cấp thế giới”. Câu lạc bộ đã xác nhận rằng công ty kiến ​​trúc do Lord Norman Foster sinh ra ở Manchester đứng đầu đã được thuê để giám sát việc cải tạo, điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng dưới thời đồng chủ sở hữu mới của MU, ông chủ tập đoàn hóa dầu INEOS Sir Jim Ratcliffe.

MU bắt đầu thực hiện dự án cải tạo sân tập Carrington trị giá 50 triệu bảng Anh. ẢNH: MIRROR

Tập đoàn INEOS của Sir Jim Ratcliffe đã mua một phần tư cổ phần của MU vào tháng 12 năm ngoái và được giao quyền kiểm soát mọi vấn đề bóng đá tại Old Trafford. Sir Jim Ratcliffe đã nói rõ rằng INEOS có ý định đầu tư mạnh vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng của MU. Cơ sở vật chất của MU đã quá lạc hậu, đi sau các CLB lớn khác hàng thập kỷ.

Công việc cải tạo trung tâm huấn luyện Carrington dự kiến ​​​​sẽ kéo dài trong toàn bộ mùa giải 2024 - 2025 và Manchester United cho biết: “Những điều chỉnh tạm thời sẽ được thực hiện… để đảm bảo các cầu thủ và nhân viên từ tất cả các đội của chúng tôi có thể tiếp tục hoạt động thành công trong mùa giải tới”.

MU có kế hoạch cải tạo các khu vực tập thể lực, y tế, dinh dưỡng và phục hồi, đồng thời “nhấn mạnh vào thiết kế nhằm tạo ra nhiều không gian hơn cho sự hợp tác và đổi mới giữa các cầu thủ và nhân viên của CLB”.

Trung tâm huấn luyện Carrington mới của MU sẽ tạo nên không gian truyền cảm hứng. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Sau khi xác nhận MU bắt đầu thực hiện dự án 50 triệu bảng Anh cho trung tâm huấn luyện Carrington, Sir Jim Ratcliffe cho biết: “Chúng tôi muốn tạo ra một môi trường đẳng cấp thế giới để các đội của chúng tôi giành chiến thắng. Khi chúng tôi tiến hành xem xét kỹ lưỡng các cơ sở đào tạo ở Carrington và gặp gỡ các cầu thủ đội một nam của chúng tôi, rõ ràng là các tiêu chuẩn đã giảm xuống dưới mức bình thường so với các đội bóng đồng nghiệp của chúng tôi. Dự án này sẽ đảm bảo sân tập của Manchester United một lần nữa được cải tạo theo tiêu chuẩn cao nhất”.

Mùa hè năm ngoái, MU đã mở một tòa nhà riêng ở Carrington cho học viện đào tạo trẻ và các đội nữ MU sau khoản đầu tư 10 triệu bảng Anh. Lord Foster cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được dẫn đầu việc đổi mới cơ sở đào tạo của Manchester United ở Carrington.

Mục đích của chúng tôi là hiện đại hóa và hồi sinh tòa nhà như một chất xúc tác cho sự thành công của bóng đá trong tương lai, tạo ra những không gian truyền cảm hứng cho văn hóa hợp tác, đoàn kết và thuộc về.

Là một người Mancunian đáng tự hào, tôi đặc biệt vinh dự khi thấy công ty “Foster và Partners” của chúng tôi được giao trách nhiệm này và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thiết kế của chúng tôi nắm bắt được tinh thần, sự dũng cảm và tham vọng tiêu biểu cho cả Manchester và Manchester United”.

Trung tâm huấn luyện Carrington sẽ trông như thế này sau khi cải tạo. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Manchester United cũng háo hức tiến hành các kế hoạch cho sân Old Trafford khi Sir Jim Ratcliffe mong muốn biến nơi này thành “sân Wembley của phương Bắc” nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra. Manchester United có 2 phương án, bao gồm nâng cấp toàn diện sân Old Trafford hoặc xây sân vận động hoàn toàn bên ở khu đất bên cạnh sân Old Trafford. Manchester United đã bị chỉ trích nặng nề khi hàng loạt hình ảnh đáng xấu hổ về sân Old Trafford bị dột mái nhà, nước tuôn xuống xối xả xuất hiện ở cuối mùa giải qua.