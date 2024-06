Nổ súng trong trận đội tuyển Ý gặp Albania, 1 người bị thương nặng 16/06/2024 11:55

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Sun Sports (Anh) hôm nay 16-6 sau khi đội tuyển Ý nhọc nhằn ngược dòng đánh bại Albania 2-1 ở trận mở màn bảng B Euro 2024. Hàng trăm cảnh sát chống bạo động được trang bị súng tiểu liên đã được triển khai để truy lùng nghi phạm, Sun Sports viết.

Một vụ nổ súng xảy ra trong lúc trận đấu ở bảng B Euro 2024 giữa đội tuyển Ý và Albania đang diễn ra ở Đức khiến một người bị thương nặng. Tờ Bild (Đức) đưa tin một người đàn ông đã bị trúng ít nhất một viên đạn khi cảnh sát mở cuộc truy lùng khẩn cấp tìm ra “tay súng”. Được biết, hàng trăm cảnh sát chống bạo động được trang bị súng tiểu liên đã được triển khai để truy lùng nghi phạm.

Một số nhân chứng cho rằng vụ tấn công bắt nguồn từ một cuộc ẩu đả giữa những người hâm mộ bóng đá trong trận đấu giữa đội tuyển Ý và Albania, nhưng điều này chưa được xác nhận. Hiện vẫn chưa rõ nạn nhân và nghi phạm có phải là khán giả đến xem trận đấu hay không.

Đương kim vô địch Euro đội tuyển Ý đã đánh bại Albania 2-1 trong trận đấu mở màn Euro 2024 của họ ở Dortmund hôm nay. Nó xảy ra sau khi cảnh sát Đức bắn chết một kẻ dùng dao tấn công một nhóm người hâm mộ bóng đá tại bữa tiệc trong sân vườn vào thứ sáu.

Cảnh sát được trang bị súng tiểu liên truy lùng nghi phạm khi vụ nổ súng xảy ra giữa lúc trận đấu giữa đội tuyển Ý và Albania đang diễn ra. ẢNH: SUN SPORTS

Những người hâm mộ đang tận hưởng trận đấu đầu tiên tại Euro 2024 giữa chủ nhà Đức với Scotland thì kẻ lạ mặt xông vào sân vườn chỉ vài phút sau khi trận đấu bắt đầu. Cảnh sát được gọi đến một ngôi nhà của một gia đình tại Genossenschaftsweg ở Wolmirstedt, gần Magdeburg ở Saxony-Anhalt vào khoảng 21h30 tối (giờ địa phương).

Cảnh sát đã bắn kẻ tấn công tại hiện trường sau khi hắn chạy về phía họ để tấn công. "Súng đã được sử dụng", người phát ngôn của cảnh sát nói với tờ Bild (Đức), "Thủ phạm đã chết trong bệnh viện”.

Cảnh sát Đức cũng bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra đụng độ trong trận đấu giữa Anh và Serbia ở bảng C Euro 2024 diễn ra vào lúc 2h rạng sáng mai 17-6. Có một thông tin thú vị rằng, người hâm mộ của Tam sư đã được yêu cầu hét lên từ "Panama" nếu họ gặp nguy hiểm. Cảnh sát đang chuẩn bị tinh thần để đối phó với một cuộc đụng độ có khả năng xảy ra, khi fan Anh và đặc biệt là Serbia nổi tiếng cực đoan.

Ban tổ chức Euro 2024 yêu cầu những người hâm mộ rằng, nếu họ cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm, không an toàn hoặc bị đe dọa thì có thể la lớn lên từ “Đường nào đến Panama?” hoặc đơn giản là “Panama”. Tờ The Telegraph (Anh) đưa tin, bất kỳ cảnh sát hoặc nhân viên an ninh nào nghe thấy “mật mã” này phải ngay lập tức đưa người hâm mộ đến "nơi ẩn náu" .

Trận đấu giữa Anh và Serbia được đánh giá là có độ “rủi ro cao nhất” tại Euro 2024. Trong khi đó, cảnh sát lo ngại 500 côn đồ Ultra Serbia có kế hoạch gây ra tình trạng hỗn loạn tại trận đấu ở Veltins Arena của Gelsenkirchen.

Lệnh cấm bán rượu đã được đưa ra, nghĩa là 62.000 người hâm mộ sẽ chỉ được phục vụ bia có nồng độ cồn thấp. Cảnh sát Anh và các sĩ quan mặc thường phục cũng sẽ có mặt để theo dõi cổ động viên Anh trong mọi trận đấu.