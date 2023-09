MU lập kỷ lục thần kỳ đá 12 trận liên tiếp trên sân nhà Old Trafford

Một sự thay đổi nhỏ trong lễ bốc thăm vòng 4 Carabao Cup có thể giải thích lí do tại sao Manchester United lại có thêm 1 trận đấu nữa trên sân nhà Old Trafford. Lễ bốc thăm vòng 4 Carabao Cup hôm qua (28-9) có sự thay đổi và chính điều này giúp “quỷ đỏ”thành Manchester đối đầu với Newcastle trên sân nhà.

Với việc tiếp Newcastle United ở vòng 4 Carabao Cup tại Old Trafford, MU đã lập kỷ lục thi đấu 12 trận liên tiếp trên sân nhà ở các giải đấu cúp nước Anh, bao gồm Carabao Cup và FA Cup (không tính các trận đá theo thể thức lượt đi, lượt về hay chung kết đá sân trung lập). Hiện tại, MU chính là đương kim vô địch Carabao Cup khi họ thắng Newcastle United 2-0 ở trận chung kết trên sân Wembley. Cả hai đội sẽ lại đối mặt với nhau “theo kiểu một mất một còn” ở Carabao Cup mùa này.

Lễ bốc thăm vòng 4 Carabao Cup chứng kiến sự thay đổi nhỏ về vị trí đứng của người bốc thăm sân nhà - sân khách so với 2 lần bốc thăm trước đó. ẢNH: SKY SPORTS

Bất chấp Newcastle đã loại đội 8 lần vô địch Carabao Cup là Manchester City bằng trận thắng 1-0 trên sân nhà St James Park ở vòng 3, đoàn quân của HLV Eddie Howe vẫn chịu nhiều chỉ trích vì thi đấu không tốt ở Premier League.

Trong khi đó, trong buổi lễ bốc thăm vòng 2 và vòng 3 Carabao Cup, người đứng bên trái bốc thăm đội chủ nhà, còn người bên phải bốc thăm đội khách. Nhưng trong lễ bốc thăm vòng 4 Carabao Cup hôm qua 28-9 thì điều ngược lại đã xảy ra, nghĩa là người đứng bên phải bốc thăm đội chủ nhà, còn người bên trái bốc thăm đội khách.

Lễ bốc thăm vòng 4 Carabao Cup được thực hiện bởi người dẫn chương trình của nhà đài Sky Sports Emma Saunders, huyền thoại Celtic Neil Lennon và cựu cầu thủ Sunderland Don Goodman. Và chính Lennon đứng bên phải đã bốc lá thăm có số 4, đây là con số của CLB Manchester United, điều đó đồng nghĩa “quỷ đỏ” được đá thêm 1 trận trên sân nhà Old Trafford khác.

Lễ bốc thăm vòng 3 Carabao Cup chứng kiến người bốc thăm cho đội được đá sân nhà đứng ở bên trái... ẢNH: SKY SPORTS

Với việc quá may mắn trong các buổi lễ bốc thăm Carabao Cup và FA Cup, MU đã lập kỷ lục đá 12 trận liên tiếp trên sân nhà Old Trafford. Tỷ lệ xảy ra kỷ lục “bốc thăm may mắn” được chơi 12 trận liền trên sân nhà là 4.096/1. Nó khiến nhiều người thắc mắc liệu thay đổi nhỏ trong lễ bốc thăm vòng 4 Carabao Cup có trợ giúp cho MU hay không.

Chuỗi trận “bất thường” được chơi trên sân nhà 12 lần liền của MU bắt đầu từ thất bại trước Leicester City tại Old Trafford vào năm 2021. Trong 3 năm qua, MU cũng có những không chơi trên sân Old Trafford ở Carabao Cup và FA Cup.

Đó là trận gặp Nottingham Forest ở bán kết Carabao Cup năm ngoái, vì nó diễn ra theo thể thức đá 2 trận trên sân nhà và sân khách, trận chung kết Carabao Cup với Newcastle trên sân Wembley (sân trung lập), cùng trận chung kết FA Cup mùa trước trên sân Wembley.

... điều tương tự có thể thấy ở lễ bốc thăm vòng 2 Carabao Cup. ẢNH: SKY SPORTS

Bây giờ, Manchester United sẽ cùng Newcastle United tái hiện trận chung kết Carabao Cup trên sân Wembley bằng cuộc đối đầu trên sân Old Trafford ở vòng 4 vào ngày 30-10 để giành một suất vào tứ kết.

