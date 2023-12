MU mua sắm hoảng loạn, Ten Hag hủy hoại vụ chuyển nhượng Harry Kane

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 23-12. Harry Kane gia nhập Bayern Munich từ Tottenham trong một vụ chuyển nhượng trị giá 100 triệu bảng Anh vào tháng 8, bất chấp những tin đồn liên kết đội trưởng đội tuyển Anh với Manchester United của Erik ten Hag.

Hy vọng ký hợp đồng với Harry Kane của MU trên thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua đã không thành công. MU được cho là sẽ ký hợp đồng với Kane, 30 tuổi từ Tottenham, nhưng đội trưởng đội tuyển Anh lại đến Bundesliga chơi bóng cho Bayern Munich. Đây được chứng minh là một bản hợp đồng tuyệt vời của người Đức, khi Kane đã ghi được 25 bàn thắng, trong đó có 21 bàn ở Bundesliga mùa này cho Bayern Munich.

Harry Kane tỏa sáng rực rỡ ở Bayern Munich. ẢNH: GETTY

Thay vì mua Kane, MU đã ký hợp đồng với Rasmus Hojlund từ Atalanta với giá 72 triệu bảng Anh. Tuyển thủ Đan Mạch, 20 tuổi, rẻ hơn Harry Kane, cả về phí chuyển nhượng và tiền lương, nhưng đẳng cấp chưa được chứng minh. Hojlund chỉ ghi được 9 bàn thắng ở Serie A mùa trước cho Atalanta.

Quyết định ký hợp đồng với Hojlund của MU đã không thành công, mặc dù vẫn còn sớm để khẳng định tuyệt đối điều đó. Tiền đạo người Đan Mạch đã không ghi bàn trong 13 lần ra sân ở Premier League mùa này, điều này có thể buộc Ten Hag phải tái gia nhập thị trường chuyển nhượng vào tháng Giêng. Tuy nhiên, MU phải bán trước khi có thể mua.

Các bản hợp đồng của MU được đánh giá khá cao trong thời gian Ten Hag vừa đến MU, cho đến khi kế hoạch ký hợp đồng với Frenkie de Jong từ Barcelona của "quỷ đỏ" sụp đổ vào tháng 8 năm ngoái. Điều đó buộc MU phải hành động khẩn cấp và họ nhanh chóng chuyển sang Casemiro của Real Madrid.

Theo tờ The Athletic (Anh), thời điểm đó, MU cũng đang cân nhắc việc mua tiền vệ Declan Rice từ West Ham và dự đoán anh sẽ có giá khoảng 120 triệu bảng Anh. Thay vào đó, MU săn lùng Casemiro vì giá của anh chỉ bằng một nửa số đó, cộng thêm 10 triệu bảng phụ phí. Declan Rice cuối cùng đã gia nhập Arsenal vào mùa hè năm nay với bản hợp đồng trị giá 105 triệu bảng Anh.

Ten Hag chọn mua Hojlund thay vì Kane. ẢNH: MIRROR

Mặc dù Declan Rice có giá đắt hơn nhưng anh phù hợp hơn với… Luật Công bằng tài chính (FFP) do tuổi tác của anh. Khi đó Rice 23 tuổi, trong khi Casemiro 30. MU có thể đề nghị với Rice một hợp đồng dài hơn và dàn trải chi phí. Cầu thủ người Anh cũng có thể nhận được mức lương thấp hơn, khi Casemiro kiếm được 350.000 bảng Anh một tuần.

Theo The Athletic, nguồn tin nội bộ MU cho biết, các quyết định đã được đưa ra vội vàng trong kỳ chuyển nhượng của Ten Hag, do đó dẫn đến các cuộc mua bán hoảng loạn. Casemiro rơi vào trường hợp đó, vì một trong những lý do chính khiến MU ký hợp đồng với Casemiro là vì họ nghĩ rằng tiền vệ người có thể tạo ra tác động ngay lập tức. Ten Hag được cho là “lo lắng” để có ngay một hàng tiền vệ mạnh mẽ hơn.

Cầu thủ người Brazil ban đầu đã thi đấu tốt, giúp MU giành được Carabao Cup và giành quyền tham dự Champions League. MU cũng lọt vào trận chung kết FA Cup, nơi họ thua Manchester City 1-2 tại sân Wembley. Tuy nhiên, Casemiro đã gặp khó khăn về phong độ và thể lực trong thời gian gần đây và có thể ra đi vào tháng Giêng.

Người ta tin rằng các câu lạc bộ ở Saudi Arabia quan tâm đến việc ký hợp đồng với Casemiro, mặc dù không có gì đảm bảo. Chủ sở hữu sắp tới của MU, Sir Jim Ratcliffe, người chuẩn bị mua 25% cổ phần của câu lạc bộ, được cho là đã đặt câu hỏi về quyết định ký hợp đồng với Casemiro.

Sir Jim Ratcliffe có vẻ không hài lòng với chính sách chuyển nhượng của MU, kể cả dưới thời Erik Ten Hag. ẢNH: MIRROR

Sau khi mua được 25% cổ phần MU, Sir Jim Ratcliffe sẽ phụ trách toàn bộ hoạt động bóng đá của MU. Ông được cho là sẽ đưa đội ngũ chuyên gia chuyển nhượng của riêng mình đến Old Trafford. Sir Dave Brailsford là giám đốc thể thao tập đoàn INEOS của Ratcliffe. Sir Dave Brailsford dự kiến ​​sẽ đóng một vai trò quan trọng tại MU. Một giám đốc bóng đá mới cũng sẽ được Sir Jim Ratcliffe mời đến "quỷ đỏ"…

