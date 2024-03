Muốn hạ bậc giấy phép lái xe phải làm sao?

Không còn nhu cầu sử dụng giấy phép lái xe hạng B2 như thời điểm sát hạch, một số người dân muốn hạ bậc giấy phép lái xe từ hạng B2 xuống hạng B1 vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Nhiều lý do để hạ bậc giấy phép lái xe

Theo ghi nhận của PV, khá nhiều người dân có nhu cầu hạ bậc giấy phép lái xe vì thời hạn của giấy phép lái xe hoặc vì vấn đề liên quan đến sức khỏe. Chị Hồ Thu Minh (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết: “Tôi có nhu cầu đổi giấy phép lái xe từ hạng B2 sang B1 vì tôi thấy bằng B2 cứ 10 năm lại phải đổi một lần khá bất tiện. Có lần tôi quên thời hạn đổi giấy phép lái xe mà nếu trễ hạn ba tháng là phải thi lại, như vậy rất mất thời gian. Đổi sang B1 để dùng tới độ tuổi quy định sẽ thuận tiện cho công việc của tôi hơn”. Chị Minh cho biết việc đổi giấy phép lái xe có thể thực hiện trực tuyến không mất nhiều thời gian nhưng khi đi khám sức khỏe thì có thể mất khoảng một buổi sáng.

Cùng nhu cầu nhưng khác lý do với chị Minh, nhiều người cho biết đi khám sức khỏe để đổi giấy phép lái xe cho hạng B2 nhưng không đủ điều kiện, thay vào đó lại đủ sức khỏe cho hạng B1 nên muốn hạ bậc giấy phép lái xe. Anh Phú Thế (ngụ quận 7, TP.HCM) chia sẻ: “Hiện tại giấy phép lái xe của tôi là B2. Sau khi có bằng tôi đi làm tại một công ty nhưng không may bị tai nạn lao động. Tôi nghĩ đi khám sức khỏe lại sẽ không đủ điều kiện với giấy phép lái xe hạng B2, do thời hạn sắp hết, không biết trường hợp của tôi có thể đổi xuống hạng B1 được không?”.

Người dân làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe. Ảnh: T.NHUNG

Hạ bậc giấy phép lái xe không cần thi lại

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết: “Sử dụng giấy phép lái xe hạng B1 hay B2 là tùy vào nhu cầu của người dân, người dân chạy xe số tự động nhiều hay số sàn nhiều thì tự lựa chọn để phù hợp với mục đích của mình. Người dân có nhu cầu hạ dấu thì chúng tôi sẽ thực hiện theo nhu cầu, không cấm và không cần phải thi lại”.

Ông An cho biết theo quy định của Văn bản hợp nhất số 19/VBHN của Bộ GTVT (hợp nhất các thông tư liên quan đến quy định đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe), giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam. Trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. Đối với hạng giấy phép lái xe B2 thì thời hạn là 10 năm kể từ ngày cấp.

Hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe như ô tô số tự động chở người đến chín chỗ ngồi kể cả chỗ ngồi cho người lái xe; ô tô tải kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg; ô tô dùng cho người khuyết tật. Ngoài ra còn có hạng B1 cấp cho người lái xe số sàn không kinh doanh vận tải.

Trong khi đó, hạng B2 cấp cho người hành nghề tài xế để điều khiển các loại xe như ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1…

“Giấy phép lái xe hạng B2 cao hơn hạng B1 thì hạ dấu được nhưng người dân đang học giấy phép lái xe hạng B2 mà muốn đổi sang học B1 thì không được, lý do là nội dung đào tạo có những phần khác nhau” - ông An nói thêm.

Cũng theo vị phó giám đốc Sở GTVT, người dân muốn đổi giấy phép lái xe hạng gì thì cũng phải đảm bảo đủ điều kiện về sức khỏe theo quy định.

“Khi người dân đủ điều kiện sức khỏe hạ bậc về B1 thì chúng tôi chỉ cấp giấy phép lái xe hạng B1. Hơn nữa, người dân đi khám sức khỏe thì ngành y tế sẽ cập nhật trên hệ thống và liên kết với trang web đổi giấy phép lái xe của ngành GTVT” - ông An thông tin.•

Khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến Về thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến, người dân có thể truy cập vào website https://dvc4.gplx.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html (dịch vụ công cấp độ 4), đăng nhập vào tài khoản và thực hiện thao tác từng bước theo hướng dẫn. Trong đó, giấy khám sức khỏe phải có mã chứng thực điện tử, nhập code. Bộ Y tế cũng đã cung cấp thông tin các bệnh viện được phép khám sức khỏe cho người lái xe. Theo chia sẻ của một số người dân đã làm thủ tục online, để chụp một bức ảnh 3x4 theo đúng yêu cầu có gặp một số khó khăn. Theo đó, hệ thống yêu cầu là tỉ lệ mắt, tai, khoảng cách đầu với viền, khoảng cách ngực sát viền đúng tiêu chuẩn và không được chỉnh sửa quá. Do đó, người dân nên chỉnh ánh sáng để phù hợp yêu cầu. Ngoài ra, cần chú ý về chất lượng bức ảnh. Khoảng 300 dpi và định dạng jpg, nếu file lớn quá hay nhỏ quá đều không được. Người dân chụp giấy phép lái xe cũ và CCCD rồi xuất file với định dạng *.pdf . Hai mặt của giấy tờ được thể hiện trên cùng một mặt bản scan. Theo quy định Thông tư 63/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của những thông tư quy định về phí, lệ phí của bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từ ngày 1-12-2023, lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lái xe online được giảm xuống còn 115.000 đồng. Theo đó, từ ngày 1-12-2023 đến hết ngày 31-12-2025, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp. Kể từ ngày 1-1-2026 trở đi sẽ áp dụng mức thu lệ phí quy định tại biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 37/2023. Hiện hành, mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) theo biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 37/2023 là 135.000 đồng/lần cấp.

