Mỹ tăng cường siết chặt an ninh toàn quốc trước ngày bầu cử 04/11/2024 21:32

(PLO)- Mỹ tăng cường siết chặt an ninh toàn quốc cho cuộc bầu cử kịch tính hàng đầu lịch sử, trong bối cảnh nhiều mối đe dọa tiềm tàng hiện hữu.

Video: Mỹ tăng cường siết chặt an ninh toàn quốc trước ngày bầu cử.

Chỉ còn một ngày nữa hàng triệu cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu chọn nhà lãnh đạo đất nước trong bốn năm tiếp theo. Cuộc bầu cử năm nay được đánh giá là kịch tính bậc nhất và diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tăng cao ở cả trong và ngoài nước, đặt ra yêu cầu lớn trong việc đảm bảo an ninh xuyên suốt thời gian bầu cử. Do đó, chính quyền các bang của Mỹ tăng cường siết chặt an ninh toàn quốc trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2024.