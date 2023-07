Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp, hoãn bầu cử

(PLO)- Chính quyền quân sự Myanmar thông báo gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng để chuẩn bị chu toàn cho cuộc bầu cử trong tương lai.

Ngày 31-7, chính quyền quân sự Myanmar thông báo gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc thêm 6 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc chính quyền sẽ hoãn cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào tháng 8 tới, theo đài AFP.

Truyền thông Myanmar dẫn lời Quyền Tổng thống Myint Swe cho biết: "Tình trạng khẩn cấp sẽ được kéo dài thêm 6 tháng nữa bắt đầu từ ngày 1-8".

Trong cuộc họp với Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia (NDSC), Lãnh đạo chính quyền quân sự - Tướng Min Aung Hlaing đã đưa ra quyết định này.

"Khi tổ chức bầu cử, để có một cuộc bầu cử tự do và công bằng, cũng như để người dân có thể bỏ phiếu mà không sợ hãi, vẫn cần có các biện pháp an ninh cần thiết. Do đó, thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp cần phải được kéo dài thêm" - Tướng Min Aung Hlaing đọc thông báo của chính quyền trên truyền hình quốc gia Myanmar MRTV.

Ông Min Aung Hlaing cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn ở các tỉnh như Sagaing, Magway, Bago và Tanintharyi cũng như các bang Karen, Kayah và Chin.

"Chúng tôi cần thời gian để tiếp tục nghĩa vụ chuẩn bị (bầu cử) một cách chu toàn. Chúng tôi không nên tổ chức các cuộc bầu cử sắp tới một cách vội vàng" - ông nói.

Hiến pháp năm 2008 của Myanmar do quân đội soạn thảo quy định chính quyền phải tổ chức các cuộc bầu cử mới trong vòng 6 tháng sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ.

Trước đó, chính quyền quân sự Myanmar thông báo sẽ tổ chức cuộc bầu cử vào tháng 8 tới. Do đó, việc gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia lần này sẽ dẫn đến việc hoãn cuộc bầu cử như đã dự kiến.

Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ sau cuộc chính biến vào đầu năm 2021. Khi đó, quân đội đã lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi vì cho rằng đảng của bà Suu Kyi gian lận trong cuộc bầu cử vào tháng 11-2020.

Sau chính biến, giao tranh xảy ra nhiều khu vực khắp đất nước giữa những người bất đồng chính kiến với chính quyền quân sự cộng thêm lệnh trừng phạt của phương Tây gây bất ổn tình hình an ninh - trật tự, kinh tế - xã hội Myanmar.

ĐỨC HIỀN