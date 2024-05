Nam thiếu niên chạy xe đánh võng trước đầu mô tô đặc chủng của CSGT 28/05/2024 17:54

Công an thành phố Uông Bí, Quảng Ninh vừa xử phạt một thanh niên 17 tuổi, trú tại khu 8, phường Quang Trung vì có hành vi lạng lách, đánh võng; không đội mũ bảo hiểm; chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô...

Sự việc xảy ra chiều 29-4. Trong quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn phường này, tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT, Công an Uông Bí phát hiện xe mô tô gắn biển số 14Y1-386.57 do một nam thiếu niên điều khiển chở sau một thiếu nữ, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Hình ảnh nam thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, đánh võng trước đầu xe cảnh sát giao thông được tổ công tác ghi lại. Ảnh: CAQN

Tổ công tác đã điều khiển mô tô áp sát và ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nhưng nam thiếu niên này không chấp hành mà rồ ga, lạng lách, đánh võng trước đầu xe mô tô đặc chủng của CSGT.

Để đảm bảo an toàn, các chiến sĩ CSGT không truy đuổi, chặn bắt mà quay lại video để xác minh, xử lý theo quy trình phạt nguội.

Kết quả xác minh sau đó, Công an Uông Bí xác định nam thiếu niên cầm lái V.Đ.D, trú ở phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, còn nữ ngồi sau cùng tuổi 17 là L.H.A.N, ở phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Cả hai đã được triệu tập tới cơ quan công an làm việc. Kết quả cho thấy chiếc xe mà D sử dụng là do mẹ mua để sau này học đại học. Nhưng trong lúc mẹ vắng nhà, D đã lấy đi chơi. Mẹ D sau đó cũng được mời lên cơ quan công an để trao đổi về việc quản lý, dạy dỗ con cái.

Sau khi D khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm, xin lỗi công an, D bị Công an Uông Bí xử phạt hơn 7 triệu đồng, tạm giữ phương tiện vi phạm.