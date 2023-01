New Zealand có tân Thủ tướng, kế nhiệm bà Jacinda Ardern

(PLO)- Ông Chris Hipkins chính thức nhậm chức Thủ tướng New Zealand, vài ngày sau khi bà Ardern thông báo từ chức.

Ông Chris Hipkins đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng New Zealand vào ngày 25-1, kế nhiệm bà Jacinda Ardern, người vừa bất ngờ thông báo từ chức hồi tuần trước, theo hãng tin Reuters.

Buổi lễ nhậm chức diễn ra tại thủ đô Wellington dưới sự chứng kiến của Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.

"Đây là đặc ân và trách nhiệm lớn nhất của cuộc đời tôi. Tôi tràn đầy năng lượng và hào hứng với thử thách phía trước” - ông Hipkins phát biểu tại buổi lễ nhậm chức.

Ông Hipkins cũng thừa nhận ông trở thành lãnh đạo New Zealand vào thời điểm đầy thách thức và cho biết chính phủ mới của ông sẽ tập trung vào "các vấn đề sinh kế".

“Chúng tôi sẽ tập trung vào những người New Zealand có thu nhập trung bình và thấp cũng như các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn” - ông cho hay, đồng thời tuyên bố sức khỏe nền kinh tế New Zealand vẫn đang ổn định.

Bên cạnh đó, tân Thủ tướng New Zealand cũng ca ngợi người tiền nhiệm Ardern, mô tả bà là một trong những thủ tướng vĩ đại nhất của New Zealand và là nguồn cảm hứng cho phụ nữ khắp mọi nơi.

Ông Hipkins bổ nhiệm bà Carmel Sepuloni làm phó Thủ tướng, trở thành người New Zealand gốc Thái Bình Dương đầu tiên đảm nhiệm chức vụ này.

Ông Hipkins, 44 tuổi, được mệnh danh là kiến trúc sư cho chính sách đối phó dịch COVID-19. Tân Thủ tướng New Zealand tham gia quốc hội từ năm 2008. Ông giữ các vị trí quan trọng trong chính phủ New Zealand bao gồm Bộ trưởng Bộ giáo dục, Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Dịch vụ công trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng ứng phó dịch COVID-19 vào cuối năm 2020.

Vào cuối tuần trước, ông Hipkins được chọn làm lãnh đạo Công đảng cầm quyền ở New Zealand, mở đường cho ông trở thành Thủ tướng kế tiếp sau khi bà Ardern ngày 19-1 thông báo từ chức do "không còn đủ năng lượng để dẫn dắt đất nước". Điều này đồng nghĩa ông Hipkins sẽ chỉ còn 9 tháng để lèo lái Công đảng vượt qua cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra trong tháng 10 tới.

Thủ tướng New Zealand thông báo sẽ từ chức (PLO)- Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết bà sẽ từ chức trong thời gian tới và xác nhận cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay.

VĨNH KHANG