Ngành y tế TP.HCM đã phục hồi như trước dịch COVID-19

Ngày 5-1, Sở Y tế TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động trọng tâm của ngành y tế TP.HCM năm 2024.

TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết ngay từ đầu năm 2023, ngành y tế TP đã tập trung triển khai đồng bộ các hoạt động. Cụ thể, nâng cao năng lực phòng chống dịch; nâng cao năng lực y tế cộng đồng, y tế cơ sở; phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện (BV) theo hướng chuyên nghiệp và các hoạt động nhằm sớm hình thành trung tâm chăm sóc sức khoẻ của khu vực.

Kết quả hoạt động năm 2023 cho thấy sự phục hồi của ngành y tế TP.HCM trong tất cả hoạt động chăm sóc sức khoẻ người dân như giai đoạn trước đại dịch.

Thể hiện qua số lượt khám, chữa bệnh ngoại trú tăng 11% so với năm 2022 và tăng 6% so với năm 2020. Trong đó số lượt khám, chữa bệnh BHYT ngoại trú tăng 17% so với năm 2022 và tăng 7% so với 2020.

Đồng thời, số lượt điều trị nội trú cũng tăng 4,1% và số lượt nội trú có thẻ BHYT tăng 9,1% so với năm 2022.

“Điều khích lệ to lớn và ngành y tế như được tiếp thêm lửa ngay ngày đầu năm mới khi TP công bố 10 sự kiện nổi bật trong năm 2023. Trong đó có sự đóng góp của ngành y tế, đó là sự kiện thứ 7 Chăm lo phát triển và đầu tư cho y tế - giáo dục - công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo quyền an sinh của người dân” - ông Dũng chia sẻ.

Theo đó, điểm nhấn của sự kiện nổi bật là chương trình đưa BS trẻ thực hành 18 tháng tại BV gắn liền với trạm y tế; củng cố và nâng cao năng lực y tế huyện Cần Giờ; thí điểm khám sức khỏe, phát hiện bệnh không lây nhiễm ở người từ 60 tuổi trở lên.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết ngành y tế TP có 10 nhóm hoạt động trọng tâm với 43 hoạt động thiết thực cần được triển khai hiệu quả trong năm 2024. Trong đó hoạt động hết sức quan trọng đối với ngành y tế TP là khởi động chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, từ cơ sở đến chuyên sâu.

“Chúng tôi rất mừng khi chỉ thị 25 của Ban Bí thư về y tế cơ sở ra đời. Trong đó có nhấn mạnh đến chất lượng của nhân lực y tế công tác ở y tế cơ sở. Do đó chúng tôi mạnh dạn đề xuất với TP, vào năm 2024, ngành y tế sẽ xây dựng đề án hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực y tế TP” - ông Thượng nhấn mạnh.

Ông Thượng cho hay ngành y tế TP sẽ tham mưu Ban lãnh đạo TP cho phép ngành y tế thay mặt TP kí kết với y tế Cu Ba về đào tạo, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho tuyến y tế cơ sở.

Chuyển đổi số y tế phải đặt lên hàng đầu Mong hệ thống y tế TP.HCM đẩy mạnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Trong đó chuyển đổi số phải là một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, ứng dụng được thành tựu mới nhất của khoa học công nghệ trong y học. Đề nghị Sở Y tế TP.HCM khẩn trương xây dựng kế hoạch và đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các đề án, nội dung công việc trọng tâm đã được TP phê duyệt, ban hành. Trong đó có nội dung cả nước quan tâm là công tác giải ngân đầu tư công để các công trình trọng điểm của ngành y tế sẽ được đưa vào sử dụng đúng lúc. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

