Ngày 14-5, 17 địa phương không ghi nhận F0, gần 13 triệu người đã có hộ chiếu vaccine

Bảng tin Bộ Y tế chiều 14-5 công bố cả nước ghi nhận 1.895 ca nhiễm mới. Tất cả đều là ca bệnh trong nước.

Số ca mắc COVID-19 hôm nay giảm 331 ca so với ngày trước đó tại 46 tỉnh, thành phố (có 1.585 ca trong cộng đồng).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.695.036 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.069 ca nhiễm).

Hôm nay nước ta cũng công bố 5.563 ca khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.349.592 ca.

Hiện cả nước còn 340 ca COVID-19 nặng, trong đó 267 ca thở oxy qua mặt nạ, 41 ca thở oxy dòng cao HFNC, 9 ca thở máy không xâm lấn, 21 ca thở máy xâm lấn và 2 ca phải can thiệp tim phổi nhân tạo ECMO.

Trong ngày, Việt Nam cũng ghi nhận 2 ca tử do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.065 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày 13-5 có 295.572 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 216.808.145 liều, trong đó số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 2.391.265 liều: Mũi 1 là 2.389.589 liều; Mũi 2 là 1.676 liều.

Theo thông tin của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, đến nay đã có gần 13 triệu người Việt Nam đã có hộ chiếu vaccine.

Bộ Y tế mới đây cũng yêu cầu các địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ và Y tế các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 trước ngày 1-6. Việc này nhằm giúp cho việc ký xác thực hộ chiếu vaccine điện tử của công dân...